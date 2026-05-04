Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею

Во втором матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA команда Казахстана встретилась с Японией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФХ

Первый период обошелся без голов, во втором отрезке свои первые голы на чемпионате мира забили сначала Динмухамед Кайыржан, затем Ансар Шайхмедденов и Дмитрий Бреус.

В третьем периоде хоккеисты РК сделали счет 6:0.

Казахстан - Япония - 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

1:0 - 22:11 - Кайыржан (Гатиятов, Омирбеков)

2:0 - 27:56 - Шайхмедденов (Гатиятов)

3:0 - 33:13 - Бреус (Гатиятов, Асетов)

4:0 - 53:40 - Асетов (Данияр, Шестаков) ГБ

5:0 - 55:50 - Старченко (Муратов, Шестаков)

6:0 - 56:26 - Ляпунов (Омирбеков, Михайлов)

Вратари: Бояркин - Оцука