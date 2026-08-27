«Торпедо» – обладатель Кубка Казахстана Хоккей 27 августа 2026 г. 2:32 Аскар Султан Традиционный розыгрыш Кубка Казахстана официально дал старт новому отечественному хоккейному сезону 2026⁄2027 годов. фото phl.ligasy.kz Предварительный этап турнира принимали Усть-Каменогорск и Караганда, решающие матчи прошли в шахтерской столице. Кубок традиционно стал главной проверкой боеготовности команд перед стартом регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy, позволив тренерам оценить готовность игроков, проверить новичков и наиграть новые сочетания. За почетный трофей боролись десять сильнейших клубов страны: «Торпедо» из Усть-Каменогорска, карагандинская «Сарыарка», столичный «Номад», «Арлан» из Кокшетау, атырауский «Бейбарыс», «Актобе», «Алматы», рудненский «Горняк», петропавловский «Кулагер» и павлодарский «Иртыш». По итогам группового этапа борьбу за главный приз продолжили «Торпедо», «Сарыарка», «Горняк» и «Актобе». Решающий матч на льду «Караганда-Арены» позволил болельщикам наблюдать за противостоянием прошлогодних финалистов. Вновь за Кубок Казахстана сошлись «Сарыарка» и «Торпедо». Год назад дружина из Восточного Казахстана победила со счетом 4:1, поэтому карагандинцы при поддержке родных трибун рассчитывали взять реванш. Начало встречи осталось за хозяевами: уже на третьей минуте Александр Борисевич реализовал численное преимущество. Однако быстрый гол не выбил гостей из колеи. На 11-й минуте Степан Рифель восстановил равновесие, а еще через пять минут Эрик Алдабергенов вывел «Торпедо» вперед. Ключевой эпизод произошел во втором периоде. Карагандинцы получили большинство, однако именно в этот момент Никита Колобов совершил перехват, выбежал один на один с голкипером и хладнокровно реализовал свой шанс. Шайба, заброшенная в меньшинстве, позволила устькаменогорцам уйти в отрыв – 3:1. В заключительной двадцатиминутке «Торпедо» окончательно сняло все вопросы о победителе. Диас Гусейнов менее чем за две минуты оформил дубль, доведя преимущество до четырех шайб. Кирилл Пономарев вскоре сумел сократить отставание «Сарыарки», однако надежда хозяев отыграться была недолгой. Далее отличились Дмитрий Гренц, вновь Никита Колобов, оформивший дубль, и Павел Жирнов. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу восточноказахстанцев – 8:2. Таким образом, клуб «Торпедо» второй год подряд завоевал Кубок Казахстана и стал восьмикратным обладателем трофея. Ранее усть-каменогорцы побеждали с 2001-го по 2004-й, в 2007, 2019 и 2025 годах, а теперь добавили к этой коллекции и Кубок-2026. Символично, что и все индивидуальные награды турнира достались представителям команды-победительницы. Лучшим вратарем Кубка Казахстана признан Сергей Кудрявцев, лучшим защитником – Федор Хорошев, а лучшим нападающим – Диас Гусейнов. #Спорт #хоккей #Кубок Казахстана #Торпедо