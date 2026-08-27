«Торпедо» – обладатель Кубка Казахстана

Предварительный этап турнира принимали Усть-Каменогорск и Караганда, решающие матчи прошли в шахтерской столице. Кубок традиционно стал главной проверкой боеготовности команд перед стартом регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy, позволив тренерам оценить готовность игроков, проверить новичков и наиграть новые сочетания.

За почетный трофей боролись десять сильнейших клубов страны: «Торпедо» из Усть-Каменогорска, карагандинская «Сарыарка», столичный «Номад», «Арлан» из Кокшетау, атырауский «Бейбарыс», «Актобе», «Алматы», рудненский «Горняк», петропавловский «Кулагер» и павлодарский «Иртыш». По итогам группового этапа борьбу за главный приз продолжили «Торпедо», «Сарыарка», «Горняк» и «Актобе».

Решающий матч на льду «Караганда-Арены» позволил болельщикам наблюдать за противостоянием прошлогодних финалистов. Вновь за Кубок Казахстана сошлись «Сарыарка» и «Торпедо». Год назад дружина из Восточного Казахстана победила со счетом 4:1, поэтому карагандинцы при поддержке родных трибун рассчитывали взять реванш.

Начало встречи осталось за хозяевами: уже на третьей минуте Александр Борисевич реализовал численное пре­имущество. Однако быстрый гол не выбил гостей из колеи. На 11-й минуте Степан Рифель восстановил равновесие, а еще через пять минут Эрик Алдабергенов вывел «Торпедо» вперед.

Ключевой эпизод произошел во втором периоде. Карагандинцы получили большинство, однако именно в этот момент Никита Колобов совершил перехват, выбежал один на один с голкипером и хладнокровно реализовал свой шанс. Шайба, заброшенная в меньшинстве, позволила устькаменогорцам уйти в отрыв – 3:1.

В заключительной двадцатиминутке «Торпедо» окончательно сняло все вопросы о победителе. Диас Гусейнов менее чем за две минуты оформил дубль, доведя преимущество до четырех шайб. Кирилл Пономарев вскоре сумел сократить отставание «Сарыарки», однако надеж­да хозяев отыграться была недолгой. Далее отличились Дмитрий Гренц, вновь Никита Колобов, оформивший дубль, и Павел Жирнов. Финальная сирена зафиксировала убедительную победу восточноказахстанцев – 8:2.

Таким образом, клуб «Торпедо» второй год подряд завое­вал Кубок Казахстана и стал восьмикратным обладателем трофея. Ранее усть-каменогорцы побеждали с 2001-го по 2004-й, в 2007, 2019 и 2025 годах, а теперь добавили к этой коллекции и Кубок-2026.

Символично, что и все индивидуальные награды турнира достались представителям команды-победительницы. Лучшим вратарем Кубка Казахстана признан Сергей Кудрявцев, лучшим защитником – Федор Хорошев, а лучшим нападающим – Диас Гусейнов.