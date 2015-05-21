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Хороший пример заразителен
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
То, как государственная поддержка изменяет качество и содержание жизни индивидуального предпринимателя, хорошо знают жители Жанааркинского района Гульшат Аманкулова и ее главный помощник в деле – сын Асылхан. Их маленькое предприятие производит строительные блоки, из которых в поселке Атасу Жанааркинского района строятся жилые дома, фермерские и другие хозяйственные объекты.
До недавнего времени небольшой цех ИП Аманкуловой производил газобетонные изделия. Но время и спрос сориентировали бизнес на поиск более современных стройматериалов. Гульшат остановилась на легких полистиролбетонах, пользующихся спросом у строителей и заказчиков – владельцев объектов. И оказалась на верном пути.
Изначально средств на модернизацию у селянки недоставало. Тогда она заявила бизнес-идею на конкурс по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» на грант областного акима по механизму поддержки финансирования. Координационный совет из четырех предложенных проектов одобрил именно производство полистиролбетонных блоков.
Сегодня план по освоению гранта представлен в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». А Гульшат, получив гарантированные 3 млн. тенге, закупила в Екатеринбурге производственное оборудование. Новая технологическая линия способна производить в сутки 5–6 кубомет­ров продукции двух видов. И на нее уже есть предварительные заказы.
– В мае будем запускать производственную линию, – деловито заключает Асылхан Абдырахманов. – Для работы по новой для нас технологии понадобились дополнительные работники. Мы приняли троих местных жителей. Сейчас их обучаем и одновременно заканчиваем монтаж оборудования.
Гульшат и ее семейные помощники воодушевлены перспективами. И уже подумывают о выпуске других актуальных для села стройматериалов с местным содержанием. Пример Г. Аманкуловой – не единственный в Жанаарке. В отделе предпринимательства районного акимата рассказали, что по программе «ДКБ-2020», одним из условий которой является сохранение действующих и создание новых рабочих мест, на нынешний год запланирована реализация четырех проектов. Каких именно?
По механизму гарантирования и частичного субсидирования процентной ставки в мае в Атасу начнет строительство оздоровительного центра ИП «Мирас и К». Сразу откроется восемь рабочих мест. На появление центра понадобится 12 млн. 500 тыс. тенге. Проект получил одобрение в областном региональном координационном совете, рассмотрен и поддержан в АО «Фонд развития предпринимательства». Уже составлен договор с банком второго уровня.
Приоритетным в Жанаарке называют и строительство теплицы по выращиванию овощей. Селяне давно мечтают о свежей зеленой продукции хорошего качества и доступных ценах на нее. Этот проект, несущий в себе три рабочих места, стоит 6 млн. тенге. Делается ставка в районе и на открытие цеха по производству профлистов. Возможно, появится в райцентре и полиграфическое предприятие.
Результаты господдержки малого и среднего бизнеса в отдельно взятом районе вдохновляют и других предпринимателей на поиск и внедрение коммерческих идей. За 2014-й и начало 2015 года в районе по ДКБ было введено пять проектов, в которых получили постоянную работу около 30 жителей. А по программе «Дорожная карта занятости-2020» в прошлом году 37 человек получили на осуществление планов без малого 81 млн. тенге.

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