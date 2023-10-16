Хозяин незаконной постройки пытался выудить 30 млн тенге компенсации в Алматы

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Уполномоченный по правам человека в РК защитил права матери-одиночки в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу офиса омбудсмена

Фото: gov.kz

У жительницы Алматы Г. из-за пожара полностью сгорел дом. Огонь частично нанес имущественный вред и соседнему дому К.

Суд обязал алматинку выплачивать соседям компенсацию более чем в 30 млн тенге.

Однако мать-одиночка Г., находясь в затруднительном положении, не смогла выплатить эти деньги, и частный судебный исполнитель планировал принудительно выселить ее, изъять 12 соток земельного участка в элитном районе в счет погашения задолженности.

По поручению уполномоченного по правам человека в РК представитель по Алматы тщательно изучил документы и обнаружил, что соседи нарушили правила строительных норм. По итогам ходатайств в прокуратуру Медеуского района, антикоррупционную службу, управления градостроительного контроля и развития коммунальной инфраструктуры города было внесено представление об устранении нарушений законности, а акт приемки объекта в эксплуатацию аннулирован.

На недобросовестных соседей подали иск в суд о сносе незаконно возведенного дома. Также на них составили административный протокол о незаконной постройке.

В горсуд подали апелляционную жалобу о пересмотре решения суда первой инстанции в пользу Г.

 

#права человека #Алматы #нарушения #жилье #омбудсмен

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