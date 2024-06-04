Художественный фильм о Жамбыле Жабаеве презентовали в Астане

Кино, Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

В столице презентовали кинокартину «Жамбыл. Жаңа дәуір», снятую при поддержке Минкультуры, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации министерства, события ленты описывают последние 9 лет жизни великого поэта, оставившего неизгладимый след в истории казахской литературы.

В фильме освещены знаменательные события, повлиявшие на жизнь Жабаева: слет акынов, публикации стихов в газетах и журналах, встречи с Оразом Жандосовым, Сакеном Сейфуллиным и другими видными деятелями эпохи.

По словам режиссера, фильм основан на исторических фактах из московских архивов. Особенно интересно, что в картине использована информация, сохранившаяся у внука Йосифа Гильмана, который работал вместе с акыном.

«Имя Жамбыла обросло множеством недостоверных мифов, и мне очень хотелось создать правдивый образ великого акына. Для того, чтобы погрузиться в ту эпоху и почерпнуть реальные факты, я изучал документы и книги, написанные современниками той эпохи. При этом я снимал не документальный фильм и оставил за собой право на художественную правду, а не только на историческую», – сказал Жандос Кусаинов.

Главную роль в фильме сыграл народный артист Казахстана Досжан Жанботаев.

В актерский состав также вошли Алмас Шаяхметов, Анна Старченко, Асан Мажит, Ерик Жолжаксынов, Фархад Махмудов, Филипп Волошин, Асылбек Айтиш и другие.

В пресс-службе МКИ добавили, что съемки исторической картины «Жамбыл. Жаңа дәуір» стартовали в 2021 году, когда в Казахстане отмечали 175-летие со дня рождения знаменитого акына.

На широкие экраны фильм выйдет 6 июня.

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