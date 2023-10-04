И снова «золото»

В первую очередь, конечно же, отметим прогнозируемое, но тем не менее заслуженное нелегким трудом «золото» от лидера сборной по велосипедному спорту Алексея Луценко. Нашему спортсмену на Азиаде не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Он прошел дистанцию в 39,7 км за 48 минут 5.75 секунды, опередив велосипедиста из Китая – Сюэ Мин (50:05.83) и Гонконга – Винсента Ван Лау (50:17.76). Это была уже пятая золотая медаль для Казахстана на летних континентальных Играх. Отметим, что Алексей Луценко уже становился становился чемпионом Азиад в 2014 и 2018 годах.

– Гонка прошла так, как мы и планировали. Готовился прак­тически весь сезон к основному старту. Азиатские игры – очень важные соревнования для меня, для страны. То, что было запланировано в начале года, мы выполнили, завоевали золотую медаль. Но Азиада для нас не заканчивается. Послезавтра­ состоится групповая гонка, где мы также будем биться за высший результат. У нас очень сильная команда. Много шансов побороться за медаль. Мы приехали только за «золотом». Передаю всем привет, всей сборной Казах­стана. Желаю всем спортсменам, кто выступает и будет выступать, удачи, – сказал после финиша Алексей.

В велоспорте отличились и наши девушки, точнее одна из них – Рината Султанова, которая стала бронзовым призером Азиатских игр. В индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом казахстанка преодолела 18,3 км за 25 минут 36.10 секунды. Победу в этом заезде одержала Ольга Забелинская из Узбекистана (24:35.99), на втором месте – японка Эри Енамине (25:35.59).

Продолжили успешное выступ­ление в Китае и наши спортсмены в гребле на байдарке и каноэ. Так, братья Тимофей и Сергей Емельяновы в финале соревнований в гребле на каноэ-двойках у мужчин на дистанции 1 000 м заняли второе место. Победу же одержали гребцы из Узбекистана, бронзовыми призерами стали спортсмены из Индии.

Отметим, что накануне Сергей Емельянов выиграл «золото» в соревнованиях байдарок-двоек на 500 м, а Тимофей стал бронзовым призером в одиночном заезде на каноэ на дистанции 1 000 м.

Очередное «серебро» нашей стране принесли Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева, которые были вторыми в финале каноэ-двоек на дистанции 200 м, пройдя ее за 46 секунд. Здесь «золото» досталось китаянкам, а бронза – Узбекистану.

Успешно выступила и Мария Бровкова, которая завоевала бронзовую медаль в гребле на каноэ-одиночке (200 м). Ее обошли взявшая «золото» китаянка Вэньцзюнь Лин и ставшая серебряным призером Ораса Тхиангкхаток­ из Таиланда.

Добавим, что сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завершила свое выступление на Азиаде. В активе наших спортсменов восемь медалей: одно «золото», четыре «серебра» и три «бронзы». Первое место в этой дисциплине у хозяев игр: Китай завоевал девять золотых наград. А замкнула тройку сборная Узбекистана с шестью наградами: одно «золото», два «серебра» и три «бронзы». «Второе общекомандное место – хороший результат», – резюмировал главный тренер сборной по гребле на байдарках и каноэ Кайсар Нурмаганбетов.

«Серебро» завоевал Данил Мусабаев, в финале состязаний в батутной гимнастике набравший 57.270 балла. Золотая медаль у китайца Лангю Яна – 59.850 балла, японец Хирото Ямада показал третий результат – 57.100 балла.

Взяли мы в этот день и еще одну «бронзу», но тут хотелось бы поспорить с судьями, которые вынесли очень странное решение. Это произошло в боксе, где капитан сборной Казахстана по этому виду спорта Асланбек Шымбергенов провел поединок за выход в финал Азиатских игр. В полуфинале в весовой категории до 71 кг он встречался с японцем Севоном Окадзавой. Представитель Страны восходящего солнца ничего сверхособенного не продемонстрировал, а порой и вовсе бегал по рингу от нашего спортсмена. Итогом противостояния стала победа соперника раздельным решением судей (2:3). Таким образом, Окадзава вышел в финал, где поборется за «золото» c Кан Чиа Вэем из Китайского Тайбэя, а Асланбек Шымбергенов завершил Азиаду с бронзовой медалью.

Кстати, Севон Окадзава является чемпионом мира 2021 года и серебряным призером чемпионата Азии-2019. Наш Асланбек Шымбергенов – чемпион мира-2023, серебряный призер Азиатских игр-2018 и чемпион Азии-2022.

Ну а под занавес дня бронзовую медаль выиграла наша легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи в беге на 5 000 м.

Сейчас в активе сборной Казах­стана 46 медалей (пять золотых, десять серебряных, 31 бронзовая).