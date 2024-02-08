Престижная международная олимпиада по биологии пройдет в Астане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК рассказал председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ortcom.kz

По информации Минпросвещения, с 7 по 14 июля в столице Казахстана пройдет 35-ая Международная олимпиада по биологии IBO-2024.  Она считается авторитетным соревнованием среди учащихся средних школ разных стран и одним из самых масштабных мероприятий в сфере образования. Казахстанские школьники в научном состязании принимают участие с 1996 года.

За это время ими завоеваны 2 золотые, 20 серебряных, 54 бронзовые медали и 14 почетных грамот, что считается высоким показателем. Выбор Казахстана в качестве места проведения такого престижного события не случаен. Ожидается, что участие в олимпиаде этого года примут 350 школьников из 80 стран мира. Для них будет разыграно более 40 наград. Сборную нашей страны представят четыре школьника.

— С начала учебного года проведена значительная работа по подготовке олимпиадных заданий на международном уровне. Они охватывают различные области, включая биохимию, молекулярную биологию, биоинформатику, анатомию и физиологию животных. На сегодня олимпийская сборная Казахстана по биологии активно готовится к предстоящим соревнованиям, центром «Дарын» проводятся учебно-тренировочные сборы. В рамках олимпиады для казахстанских педагогов будут проведены мастер-классы, семинары по решению олимпиадных задач по биологии и научно-практические конференции ведущими учеными мира, — отметил председатель комитета.

В ведомстве напомнили, что в ноябре прошлого года прошла встреча министра просвещения РК Гани Бейсембаева с председателем международного оргкомитета IBO Ленкой Либусовой. Стороны обсудили вопросы организации интеллектуального соревнования, а также перспективы развития казахстанского образования.

В целом, по итогам 2023 года на международных олимпиадах нашими школьниками завоевано 580 медалей, из них 23 медали в семи самых престижных мировых олимпиадах: IMO, IPhO, IBO, IOL, IСhO, IGeO, IOI. Им оказана единовременная денежная награда: золото — 1500 МРП, серебро – 1000 МРП, бронза – 500 МРП, а также подготовившим их педагогам в размере от 8,5 до 26,5 кратного размера базового должностного оклада.  

#Образование #школьники #международная олимпиада

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