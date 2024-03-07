«Ғибрат» – всем пример!

Фольклорному коллективу нет еще и полугода, но его выступления уже в центре внимания земляков. С наступлением весны «Ғибрат» начал свое гастрольное турне по сельским округам района. Так, в День благодарности ансамбль бабушек организовал благотворительный концерт, передав заработанные средства на счет строящейся столовой при мечети «Нуралы» в селе имени Жанкожи-батыра.

Как рассказала руководитель ансамбля Нагима Оралбаева, коллектив был образован осенью прошлого года при Казалинском городском Доме культуры. Инициаторами проекта стали главы районного и городского Совета женщин – Роза Асанова и Дана Сабырбаева. Художественный руководитель ансамбля, методист городского Дома культуры Айбек Мамбетов определил его репертуар.

– Дебют коллектива на большой сцене состоялся в канун празднования Дня Независимости. Почтенные дамы с особым шармом исполнили две композиции – народную песню «Хәләулім-ай» и ставший музыкальной визиткой знаменитый «Казалинский вальс» Коргана Жолдыбаева на слова Жетискена Макеналы. Ансамбль бабушек примет активное участие в праздновании ряда знаменательных дат: 70-летии певицы Мадины Ералиевой, 80-летии поэта Рустема Жанаева, 115-летии поэта-драматурга Абдильды Тажибаева, 250-летии Жанкожи-батыра, 380-летии Айтеке-би, – рассказала Нагима Оралбаева.

В составе коллектива – ветераны труда разных отраслей. К примеру, Дана Сабырбаева работала по партийной линии, Гулшара Токмамбетова – в водном хозяйстве, Райла Мырзагулова – на железной дороге, Шалкар Толегенова, Карлыга Торебекова, Бакыт Абдрахманова, Толеш Турганкызы – в сфере культуры, Зинебай Азил­ханкызы, Орынкул Махамбетова, Гулмира Елеуова, Куляш Бисенова, Салия Дузбаева – в сфере образования, Бакыткул Таубаева, Гульнар Кемалова, Жамиля Карекеева – в области медицины, Бибигул Арыстанова, Жанабике Ибадулла, Даулет Баракова – в сфере предпринимательства. Единственная участница ансамбля с опытом выступления на большой сцене – 74-летняя Даража Турмаганбетова, она – виртуозная исполнительница терме.

«Ғибрат» стал частым гос­тем на мероприятиях по пат­риотическому воспитанию молодежи, популяризации и пропаганде казахских традиций и семейных ценностей. Так, в преддверии 8 Марта певицы поддержали культурно-воспитательный центр «Адал адам», который провел конкурс свекровей и невесток.