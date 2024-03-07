«Ғибрат» – всем пример!

Статьи
65
Алибек Байшуленов

В городе Казалинске широкую популярность набирает ансамбль бабушек «Ғибрат».

фото пресс-службы акимата

Фольклорному коллективу нет еще и полугода, но его выступления уже в центре внимания земляков. С наступлением весны «Ғибрат» начал свое гастрольное турне по сельским округам района. Так, в День благодарности ансамбль бабушек организовал благотворительный концерт, передав заработанные средства на счет строящейся столовой при мечети «Нуралы» в селе имени Жанкожи-батыра.

Как рассказала руководитель ансамбля Нагима Оралбаева, коллектив был образован осенью прошлого года при Казалинском городском Доме культуры. Инициаторами проекта стали главы районного и городского Совета женщин – Роза Асанова и Дана Сабырбаева. Художественный руководитель ансамбля, методист городского Дома культуры Айбек Мамбетов определил его репертуар.

– Дебют коллектива на большой сцене состоялся в канун празднования Дня Независимости. Почтенные дамы с особым шармом исполнили две композиции – народную песню «Хәләулім-ай» и ставший музыкальной визиткой знаменитый «Казалинский вальс» Коргана Жолдыбаева на слова Жетискена Макеналы. Ансамбль бабушек примет активное участие в праздновании ряда знаменательных дат: 70-летии певицы Мадины Ералиевой, 80-летии поэта Рустема Жанаева, 115-летии поэта-драматурга Абдильды Тажибаева, 250-летии Жанкожи-батыра, 380-летии Айтеке-би, – рассказала Нагима Оралбаева.

В составе коллектива – ветераны труда разных отраслей. К примеру, Дана Сабырбаева работала по партийной линии, Гулшара Токмамбетова – в водном хозяйстве, Райла Мырзагулова – на железной дороге, Шалкар Толегенова, Карлыга Торебекова, Бакыт Абдрахманова, Толеш Турганкызы – в сфере культуры, Зинебай Азил­ханкызы, Орынкул Махамбетова, Гулмира Елеуова, Куляш Бисенова, Салия Дузбаева – в сфере образования, Бакыткул Таубаева, Гульнар Кемалова, Жамиля Карекеева – в области медицины, Бибигул Арыстанова, Жанабике Ибадулла, Даулет Баракова – в сфере предпринимательства. Единственная участница ансамбля с опытом выступления на большой сцене – 74-летняя Даража Турмаганбетова, она – виртуозная исполнительница терме.

«Ғибрат» стал частым гос­тем на мероприятиях по пат­риотическому воспитанию молодежи, популяризации и пропаганде казахских традиций и семейных ценностей. Так, в преддверии 8 Марта певицы поддержали культурно-воспитательный центр «Адал адам», который провел конкурс свекровей и невесток.

#гастроли #фольклор #Казалинск #ансамбль бабушек #Ғибрат

Популярное

Все
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
На вас оформили кредит?
Ущерб на сотни миллионов
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
«Ғибрат» – всем пример!
Сказка для любителей сладостей
Казахстан – перспективная страна
Очищая душу, оздоравливая тело
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Фестиваль сильнейших роботов
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

Есть на что пахать и сеять
Очищая душу, оздоравливая тело
Казахстан – перспективная страна
Сказка для любителей сладостей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]