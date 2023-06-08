Игравшего в прятки ребенка всю ночь искали в Акмолинской области

В Акмолинской области нашли пропавшего 9-летнего мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Ребенок, проживающий с бабушкой, 5 июня около 23:00 вышел из дома не вернулся. В 4:55, отчаявшись его найти, родственники обратились в отдел полиции Буландынского района.

«На поиски пропавшего был незамедлительно ориентирован личный состав ОП. Стражи порядка проверили все заброшенные здания населенного пункта, близлежащую к селу территорию, колодцы и прибрежную зону озера Жарлыколь.

К поискам присоединились учителя и односельчане.

В итоге мальчика нашли спящим в доме у соседей. Играя с друзьями, он спрятался и крепко заснул», – рассказали в ДП.

Предварительно, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Мальчик сейчас с бабушкой.