Игры монополий

Причиной тому называют разные факторы. К примеру, глава Национального банка РК Галымжан Пирматов увидел в инфляции следствие глобального геополитического шока.

– Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляцион­ного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования, – сказал он.

Вместе с тем ряд экспертов склонен считать создавшуюся ситуацию следствием скорее внутренних причин.

– У нас также говорят, что причина высокой инфляции из-за раздутого госбюджета, – говорит экономист Марат Каирленов. – Это как минимум спорная точка зрения. На мой взгляд, в первую очередь причина – в высокой монополизации рынков. У нас, по сути, олигополия. Компании, тем или иным способом монопольно захватившие отраслевые рынки, могут поставить любую цену, и все вынуждены будут ее платить. Помните, в прошлом году у нас в стране возник дефицит сахара на фоне того, что Россия временно объявила о приостановке его поставок? Стали разбираться, где же запасы, выяснилось, что одна казахстанская компания закупила все и взвинтила цены…

Совсем недавно Jusan Invest провел исследование, изучив 22 сферы отечественного рынка. Согласно его итогам, большая часть этих рыночных сегментов представлена всего тремя – пятью игроками, где-то еще меньше.

– И им ведь все равно, какую денежно-кредитную политику вы проводите, к тому же они не дают работать на рынке другим компаниям, – подчеркивает экс­перт.

Если говорить о бюджете, то на сегодня его размер составляет 19–20% от ВВП, что явно недостаточно для развития экономики. Недаром в начале 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев, встречаясь с бизнесменами, подчеркивал необходимость увеличения размера бюджета до 30% от ВВП. То есть 10% ВВП равняются примерно 20 млрд долларов.

– Если бы эти деньги в той или иной мере доставались населению, тогда ситуация изменилась бы кардинально. На этот быстрорастущий потребительский рынок больше компаний бы заходило, – убежден Марат Каирленов.

В своем отчете перед Президентом за первое полугодие глава Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил о снижении в стране инфляции. Спад, по его словам, наблюдается уже четыре месяца подряд, и в июне она опустилась до 14,6%.

– У нас неправильное понимание ключевых причин инфляции, – утверждает Марат Каирленов. – Отсюда и неэффективная экономическая политика. У нас считается, что вот повысили ставку, инфляция, соответственно, снизилась.

При этом из вида упускаются два момента. Во-первых, Казах­стан много закупает товаров в РФ и через нее, поэтому на инфляцию у нас существенно влияет курс рубля к тенге и доллару. А рубль сильно упал за последние два квартала с 60 рублей за доллар до 90. Во-вторых, есть такое понятие, как экономичес­кие циклы. Все забывают, что инфляция тоже циклична. Она не может, как ракета, идти только вверх. Она продвигается волнообразно. То, что было в прошлом году, когда инфляция доходила до 20–22%, не значит, что не подойдет новая волна, – пояснил свою точку зрения экономист.

Эксперт видит два выхода из создавшейся проблемы. Первый – конечно же, борьба с монополиями. Второй – в соответствии с этим необходимо менять экономичес­кую политику.

– Надо все-таки увеличивать госрасходы. Увеличивать налоговую нагрузку на крупный бизнес. Малый бизнес трогать не надо. Стимулировать отечественных товаропроизводителей низкими процентными ставками, для внешних инвесторов – лояльные законы, привлекательный инвестиционный климат. В противном случае инфляция у нас так и будет расти, – резюмировал экономист.

Напомним, процентная ставка сегодня в стране составляет 16,75% годовых с коридором +⁄- 1 процентных пункта. Цель по инфляции, которую ставит перед собой Нацбанк, – 5%.