Создатели обещают, что сериал перевернет представления о нашем кинематографе, заявляя, что «Қарабекіре» — это нестандартная криминальная сага. Здесь сочетаются эмоции семейного конфликта и масштабность «eastern-movie по-казахстански»

Фото: кадры из сериала

В картине поднимаются проблемы института семьи, показаны экологические проблемы региона, браконьерства и рецидивной преступности на фоне экологического бедствия, в котором виноваты сами люди. Суровые морские просторы и индустриальный колорит Актау станут ареной остросюжетной истории, где социальные и экологические вызовы Прикаспийского региона выходят на первый план.

По последним исследованиям, уровень воды в Каспийском море стабильно падает, обнажая дно на 70 сантиметров, а в некоторых районах берег увеличился на 50 километров. Это оказывает колоссальное влияние как на биоразнообразие региона, так и на его жизнедеятельность. Так бекре, белуга, русский и звездчатый осетры потеряли более 90% своей популяции из-за чрезмерного вылова и разрушения их среды обитания. Эти цифры не требуют комментариев — пора показывать масштаб проблемы крупным планом.

…Нурбол — освобождённый после десяти лет за решёткой — возвращается в 2012 году в родной Актау и сталкивается с пугающей правдой: его младший брат Азат втянут в банду браконьеров, промышляющих чёрной икрой. Чтобы спасти родную кровь, Нурболу вновь придётся погрузиться в криминальный подводный мир, где человек противостоит не только самим себе, но и стихии, израненной бесконтрольным выловом и химическими сбросами.

Такова краткая фабула фильма, в создании которого задействована как опытные профессионалы, так и молодежь.

В актерском составе видим мэтров Болата Узакова, Сырыма Кашкабаева, известных и полюбившихся многим Дамира Амангельдина, Акжола Примбетова, Алмагуль Сагындык, а также новые лица.

За режиссуру отвечает молодой и талантливый Берик Жаханов, а одним из генеральных продюсеров выступила Анар Жунусова.

«Это не просто сериал — это крик души. Мы рассказываем о настоящих людях, настоящем Каспии и настоящей боли. Море в этой истории - не фон, а живой персонаж. И нам важно, чтобы Казахстан увидел себя в этих героя», - рассказала нам генеральный продюсер проекта Анара Жунусова.

Проект обещает открыть новые лица в казахстанском кинематографе. Unicoplay намерено делает выбор в пользу пока не широко популярных, но очень талантливых актеров.

«Нам важно создавать не просто кино, а живой, дышащий контент. Поэтому мы приглашаем и опытных актеров, и открываем путь новым талантам. Когда зритель видит наряду с полюбившимися лицами, и новых героев, это всегда удивляет и увлекает. Это даёт энергии и самим историям, и всей индустрии. В нашем случае эту энергию дадут Елдос Шайкенов и Максат Рахмет, которые хорошо знакомы театральному зрителю, а теперь готовы покорять и более широкую аудиторию», - отмечает Анар Жунусова.

Большим вызовом для съемочной команды стали сцены в открытом море.

«Мы бесконечно признательны жителям Актау и Мангыстауской области за их тёплый приём и помощь. Их открытость и участие позволили нам отснять сложнейшие водные экшен сцены. Особенно хочется отметить Каспийское море — за всё время работы ни один съёмочный день не был сорван погодой. Такое спокойствие и благосклонность природы - редкая удача, которую мы воспринимаем как настоящий знак», - делится продюсер проекта Анна Чакиртовa.

Специально для производства этого сериала были приглашены лучшие специалисты, среди которых известный казахстанский кинооператор Азамат Дулатов и художник-постановщик Ермек Утегенов. За плечами Азамата такие проекты как «Qash», «Жаным, ты не поверишь!», «Келинка Сабина», а Ермек работал над х/ф «Голиаф», «Степной волк» и «Нулевые». Съёмки ведутся с использованием подводной камеры, естественного освещения в открытом море, и всех необходимых мер предосторожности, позволяющим актёрам работать в экстремальных условиях. Такой подход помогает создать подлинную визуальную среду и усилить атмосферу, погружая зрителя в настоящую захватывающую атмосферу экшена.