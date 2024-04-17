Имена героев войны Нурмагамбетова, Момышулы и Кошкарбаева будут присвоены степеням ордена «Айбын»

В среду Мажилис на пленарном заседании принял поправки в закон «О государственных наградах Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz

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Как отметил депутат Бактыкожа Измухамбетов, закон инициирован рядом мажилисменов во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс».

«Данный законопроект направлен на совершенствование системы государственных наград, и им вносятся изменения и дополнения по присвоению различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. В частности, первой степени ордена будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, второй степени - Бауыржана Момышулы, третьей - Рахымжана Кошкарбаева», - пояснил депутат.

Он отметил, что такое решение депутатов продиктовано мотивом восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов.

«Выбранная последовательность присвоения имен наших великих воинов, защитников Родины, обусловлена их прославленными ратными подвигами», - добавил мажилисмен.

Сагадат Нурмагамбетов – Герой Советского Союза (1945), первый министр обороны Республики Казахстан (1992—1995), Халық Қахарманы (1994), Генерал армии Республики Казахстан (1993).

Бауыржан Момышулы – командир Красной армии, панфиловец, полковник (1943), Герой Советского Союза (1990, посмертно).

Рахымжан Кошкарбаев - офицер Красной Армии, один из первых, кто водрузил Знамя победы на Рейхстаге, Халық Қахарманы (1999).