Именно на сервис больше всего жалуются туристы в Казахстане – Премьер-министр

Вопросы развития отечественного туризма и национальных парков рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министры культуры и спорта Даурен Абаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, а также акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев и Мангистауской – Нурлан Ногаев.

Глава Минкультуры сообщил, что по итогам 2021 года в Казахстане увеличилось количество внутренних туристов более чем на 50%. В то же время снизилось число иностранных туристов, что связано с карантинными мерами и закрытыми внешними границами.

Вырос показатель посетителей национальных парков. Особенно заметен кратный рост посетителей Иле-Алатауского, Кольсайского, Чарынского нацпарков.

За первые 4 месяца т.г. в отрасль привлечено 75,6 млрд тенге, плановый показатель на 2022 год – 1 трлн тенге.

"В настоящее время восстановлено международное авиасообщение с 25 странами по 80 маршрутам, возобновлен безвизовый режим для 74 стран, открыты сухопутные границы. (...) В ближайшей перспективе стоит задача по либерализации визового режима", – проинформировал Д. Абаев.

Резюмируя обсуждение вопроса, Алихан Смаилов отметил, что туризм является очень перспективной отраслью, на долю которой до пандемии приходилось 30% мирового экспорта услуг, 7% мировых инвестиций и 5% налоговых поступлений.

Вместе с тем пандемия стала катализатором развития внутреннего туризма. Так, на сегодняшний день наблюдается устойчивый тренд возрастающего интереса к туристским объектам Казахстана.

В этой связи глава Правительства указал на необходимость наращивания темпов развития инфраструктуры и сервиса в регионах с высоким туристским потенциалом.

Также отмечена важность развития "мягкой" инфраструктуры к объектам экотуризма, реализация чего должна строго следовать принципам сохранения экосистемы особо охраняемых природных территорий.

По мнению Алихана Смаилова, одним из сдерживающих факторов развития индустрии является ограниченность географии пассажирских авиа и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туробъектов в сезон отпусков.

Для решения этой проблемы Мининдустрии поручено выработать предложения по развитию интермодальных перевозок пассажиров, обеспечить удобные стыковки авиа, авто и железнодорожного транспорта.

Еще один важный момент, требующий системного подхода, – профессиональная подготовка специалистов туристской отрасли.

"Существующие программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма. Необходимо усилить работу в данном направлении, в том числе на базе Международного университета туризма и гостеприимства в Туркестане", – подчеркнул А. Смаилов.

Глава Правительства отметил положительную динамику развития отрасли в целом и дал ряд соответствующих поручений:

Первое. Акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов;

Второе. Министерству культуры совместно с акиматами регионов необходимо организовать комплексную работу по предоставлению туристских продуктов, в первую очередь предусматривающую безопасность туристов и качество предоставляемых услуг.

Третье. Министерству культуры совместно Министерством экологии и акиматом Северо-Казахстанской области утвердить План развития Имантау-Шалкарской курортной зоны и приступить к практической реализации предусмотренных мероприятий.

"Особое внимание должно быть уделено качеству обслуживания туристов, в том числе наличию биотуалетов. Это важные факторы роста туристических потоков. Именно на сервис больше всего жалуются туристы как наши, так и зарубежные. Поэтому здесь нужно проработать конкретные меры", – поручил А. Смаилов.