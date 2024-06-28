Информацию о выплате казахстанцам 50 тыс. тенге от соцфонда опровергло Минтруда

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что информация о выплате казахстанцам 50 тыс. тенге от социального фонда – фейк, передает Kazpavda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, начнут с 26 июня зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности.

Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», - прокомментировали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

#рассылка #соцсети #фейк #выплаты #Минтруда #комментарий

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