Информацию о выплате казахстанцам 50 тыс. тенге от соцфонда опровергло Минтруда

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, начнут с 26 июня зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности.

Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», - прокомментировали в министерстве.