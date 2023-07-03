Государственные инспекторы соцзащиты появились в Казахстане

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Со вступлением в силу с июля 2023 года Социального кодекса Казахстана утвержден статус государственных инспекторов социальной защиты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Уточняется, что главный государственный инспектор социальной защиты по Республике Казахстан будет утвержден на уровне центрального госоргана. А статусом главных государственных социальных инспекторов по регионам наделены руководители территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты МТСЗН. В каждом регионе утвержден штат рядовых государственных инспекторов социальной защиты.

"В компетенцию госинспекторов соцзащиты входят: государственный контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставлением специальных социальных услуг, социального обеспечения, в том числе пенсионного обеспечения и обязательного социального страхования в части своевременного и правильного назначения социальных выплат, своевременного и полного перечисления получателю социальных выплат НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", – рассказали в ведомстве.

Инспекторы соцзащиты будут осуществлять госконтроль: 

- субъектов, оказывающих специальные социальные услуги (дома для престарелых, лиц с инвалидностью, реабилитационные центры, центры дневного пребывания и так далее);

- управлений и отделов занятости и социальных программ в части обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и услугами;

- государственных и частных объектов социальной инфраструктуры по обеспечению полной доступности для лиц с инвалидностью;

- филиалов Госкорпорации "Правительство для граждан" и АО "Государственный фонд социального страхования" по назначению, своевременной и полной выплате пенсий, пособий и социальных выплат.

Госинспекторы соцзащиты имеют право временно отстранить от работы социального работника в случае выявления его несоответствия квалификационным требованиям и требованиям, предъявляемым к соцработникам, угрожающего жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг. При выявлении фактов, угрожающих жизни и здоровью получателей спецсоцуслуг, госинспекторы уполномочены вынести предписание о временном отстранении от работы должностных лиц и работников проверяемого субъекта.

В Минтруда отметили, что появление социальных инспекторов усилит госконтроль в сфере социальной защиты и даст положительный эффект в реализации Национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года и Социального кодекса РК.

#проверка #Минтруда #соцзащита #государственный инспектор #соцработники

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