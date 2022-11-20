Инватакси запустили с раннего утра в день выборов в Уральске

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...Расположившийся в школе избирательный участок № 508 находится через дорогу от пятиэтажки, где проживает Раушан Сулейменова. По словам женщины, она добралась бы до него и сама, если бы не непогода. Утром 20 ноября дождь сменился мокрым снегом. Прогулка на инвалидной коляске в таких условиях – не самое разумное решение.

К коляске Раушан прикована с детства, но в четырех стенах не запирается и ведет активную жизнь. Последние 4 года работает в регистратуре поликлиники (год отработала от биржи, потом ее взяли в штат). Стоит в очереди на квартиру.

Новые дома хвалит, говорит, что строят с удобными, пологими пандусами – колясочник без посторонней помощи может добраться до квартиры. Чего не скажешь про некоторые соцобъекты и учреждения, – вроде и есть пандусы, а сделаны только для видимости.

Дом, у которого мы ждем машину, как, впрочем, и остальные в округе, для колясочников вообще не приспособлен.

Пока беседуем, к подъезду подъезжает "ГАЗель" общественного объединения инвалидов «Белый парус», которое на протяжении трех лет оказывает инвалидам Уральска услуги по перевозке. В автопарке здесь 35 машин, из них 6 – специально оборудованные.

Водитель Владимир Жиляев аккуратно закатывает коляску Раушан на подъемник. Одновременно машина может перевезти двух пассажиров-колясочников.

– Сегодня мои первые заявки – на 6.30 утра. Два наших услугополучателя как наблюдатели должны в числе первых быть на избирательных участках. Вечером отвезу их домой, – говорит Владимир.

За рулем спецавтотранспорта он три года. По его словам, в день в среднем регистрируется от восьми заявок на одну машину. С каждым годом число услугополучателей инватакси увеличивается. А значит, все больше инвалидов имеют возможность трудоустроиться, вести активный образ жизни.

По словам руководителя Общественного объединения инвалидов «Белый парус» Мираса Карабинова, в день выборов поступило 15 заявок. На линии работает 5 автомашин, в том числе 3 – специально оборудованные. Объединение обслуживает порядка 750 инвалидов, проживающих в областном центре. Большинство решили проголосовать дома.

Как отметили в территориальной избирательной комиссии ЗКО, в области организованы 505 избирательных участков, из них 14 – закрытые. При подготовке к проведению выборной кампании особое внимание уделялось созданию равных условий для голосования для каждого избирателя.

Специальная комиссия заранее проверила все: от наличия парковок, пандусов, тактильных указателей, аудиозаписей в избирательных участках до удобства расположения информационных стендов.

В списках избирателей по области зарегистрировано 442 903 западноказахстанца, из них 2 140 человек – лица с инвалидностью.