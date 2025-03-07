Инвестиции для Алатау

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Анвар Ахметов

Вчера Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с главой компании China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) Ли Хайсинем перспективы осуществления инвестиционных проектов в городе Алатау.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК, встреча прошла в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева об усилении работы Правительства по привлечению инвестиций в экономику республики и укреплению взаимодействия с представителями международного бизнеса для оперативного решения проблем, связанных со своевременной реализацией инвестиционных инициатив.

China CAMC Engineering Co., Ltd. – ведущая международная инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексных EPC-проектах по развитию инфраструктуры, промышленности и энергетики в более чем 60 странах и входящая в состав крупнейшего государственного конгломерата по машиностроению Китая Sinomach Group (China National Machinery Industry Corporation).

В ходе встречи президент компании Ли Хайсинь озвучил ряд предложений о перспективах инвестиционного сотрудничества в сфере развития транс­портно-логистической и индустриальной инфраструктуры города Алатау. Внимание китайского инвестора было уделено сотрудничеству в рамках развития Среднего коридора.

– Одно из приоритетных направлений работы Правительства – создание максимально комфортного инвестиционного климата. Это позволит привлечь в реальную экономику прямые иностранные инвестиции и обеспечить реализацию важных для страны проектов, создать новые рабочие места. За последние шесть лет объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в республику составил около 130 миллиардов долларов. При этом иниции­рованные Главой государства меры по повышению привлекательности несырьевых отраслей дают результаты – иностранные вложения в несырьевой сектор составили 72,7 миллиарда долларов, то есть иностранные партнеры стали больше вкладывать в отрасли перерабатывающей промышленности, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам встречи соответствующим государственным органам поручено детально проработать озвученное инвестиционное предложение.

#инвестиции #Алатау #Олжас Бектенов

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