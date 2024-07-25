Инвестиции в высшее образование

Два года назад Министерство науки и высшего образования было выделено в отдельное ведомство. За это время проведена значительная работа по улучшению научного и образовательного климата в стране. С первых дней реорганизации создана семилетняя Концепция развития высшего образования и науки Казах­стана, состоящая из нескольких целевых индикаторов. Один из них посвящен вопросу открытия филиалов ведущих мировых вузов в нашей стране.

– В современном мире идет борьба за таланты. Для исключения утечки умов абитуриентам нужно предоставить альтернативы по получению качественного высшего образования. Наша задача – создать большой академический хаб в Центральной Азии. Тем более сейчас Казахстан имеет большое окно возможностей. При открытии представительств иностранных вузов в нашей стране акцент сводится к вопросу развития человеческого капитала в регионах. Проще говоря, филиалы дислоцируются не только в Астане и Алматы, но и в других областях страны, – сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге, посвященном теме развития отрасли.

Университет Аризоны, распахнувший свои двери на базе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, в этом учебном году проведет уже третий набор абитуриентов. По словам главы МНВО, в первый год филиал вуза набрал 148 человек из восьми регионов страны. Второй набор составил 500 абитуриентов из 18 областей. Есть среди поступивших и представители из соседних государств, в частности России, которые, к слову, обучаются на коммерческой основе. Молодых людей привлекают перспективы иностранного образования.

На сегодняшний день в стране действуют 13 филиалов иностранных вузов. Еще 14 – на стадии разработки. Подготовка будущих специалистов ведется по приоритетным отраслям и региональной спецификации на основе Атласа новых профессий.

– Образовательные программы мы будем привязывать к потребностям производств. Они должны будут соответствовать разрабатываемому сегодня региональному Атласу профессий, единому реестру, – отметил спикер.

Говоря о планах развития высшего образования, министр отдельно остановился на том, какие у нас появятся кампусы иностранных вузов. Это, к примеру, Кардиффский университет в Астане, Woosong University в Туркестане и другие. А под Алматы, в поселке Алатау, намерены создать кампус корейского высококлассного, мирового исследовательского университета KAIST. Он будет работать в тандеме с Институтом ядерной физики. Кстати, в этом населенном пункте будет развернут науко­град. О том, как будет реализована эта коллаборация, журналистам обещали не просто рассказать, но и показать. Правда, чуть позже. Глава Министерства науки и высшего образования дал поручение организовать пресс-туры для того, чтобы корреспонденты воочию убедились в реализации инициатив.

В рамках брифинга Саясат Нурбек поделился планами и по «Болашаку». В ближайшее время планируется восстановить программу бакалавриата в рамках указанной стипендии. Сейчас получить образование за рубежом могут студенты магистратуры и докторантуры. Однако еще в прошлом году республиканская комиссия приняла решение, согласно которому абитуриенты бакалавриата также смогут стать участниками программы. Дело, как говорится, осталось за малым – урегулировать вопрос на законодательном уровне. Отмечается, что школьникам – победителям престижных международных олимпиад будут выделяться гранты. Однако, учитывая количество имеющихся сегодня видов соревнований, будет создан перечень самых-самых.

– В рамках расширения доступа к высшему образованию вводятся несколько инструментов. Первый из них – «Нацфонд – детям». Есть кейсы, когда казахстанцы уже начали использовать эти средства для учебы. Кроме того, планируется внедрить единую солидарную накопительную систему «Келешек». В случае поступления абитуриента на грант все собранные средства можно будет потратить на приобретение жилья, – добавил министр.

Отметим, что большая работа проводится в области отечественной науки. Ввиду ограниченности времени более детальную информацию решено предоставить на отдельном брифинге. Однако уже сегодня известно, что в данной отрасли проводятся значительные трансформационные процессы. В числе прочего в ближайшее время начнется подготовка научных кадров на новом казахстанском кластере суперкомпьютеров.