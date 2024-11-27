Иск на ₽2 млн подали против блогера Лерчек из-за «премиального курса»

Россия, Мошенничество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Против Валерии Чекалиной (Лерчек) подали иск на ₽2 млн из-за курса «Премиальная программа с Валерией Чекалиной»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Судебное заседание назначили на 11 декабря 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Савеловский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Багдасарян А.А. к ИП Чекалиной В.В. о защите прав потребителя», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

По словам истца, она купила у Чекалиной курс за ₽2 млн, однако вместо полезной информации блогер предлагала «праздные беседы во время совместного чаепития», а также продвигала сторонние продукты.

В настоящее время блогер находится под домашним арестом, как и ее муж Артем Чекалин. 25 ноября суд продлил им меру пресечения.

Чекалиным вменяют вывод 251 млн руб. по фальшивым документам. По версии следствия, они заключили договор с зарубежной фирмой и отправляли деньги на счета зарубежного банка. Блогер вину не признала.

Лерчек грозит от пяти до десяти лет колонии по пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса о недостоверных сведениях о валютных операциях.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

#суд #Москва #арест #мошенник #Лерчек

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