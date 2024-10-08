Сумма ущерба по делу блогера Лерчек может составлять $1 млн

Россия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По предварительным данным, бывшие супруги выводили и обналичивали средства через ОАЭ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа может составлять $1 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более $1 млн через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад», - сообщил собеседник агентства.

4 октября Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из РФ. Ей также запрещено пользоваться интернетом. Местом домашнего ареста определили поселок "Миллениум парк" в Истре. Ее бывший муж Артем Чекалин также не признал вину по делу, однако был готов сотрудничать со следствием. Официальный представитель стороны защиты Лерчек Екатерина Гордон заявляла журналистам о непризнании вины ее доверительницей.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года Чекалины полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн, после чего уголовные дела были прекращены.

3 октября стало известно, что блогера Лерчек и ее бывшего мужа арестовали сразу после допроса. Им может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод средств за рубеж.

#Россия #арест #блогер #Лерчек

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