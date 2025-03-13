Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг
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Первое, с чего начал доклад официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали во время пресс-конференции на площадке СЦК, это данные по алиментам. За их невыплату в прошлом году к административной ответственности привлечены более 4,5 тыс. должников. В работе – 283 тыс. исполнительных производств, в которых лишь 11 тыс. должников – женщины, остальные – мужчины. Общая задолженность по 16 352 делам составляет 16 млрд тенге.