Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг

– Помимо привлеченных к адм­ответственности по статье 139 УК «Неисполнение обязанностей по уплате алиментов», осужден 391 человек. Также мы применяем такие меры, как арест банковских счетов должников и ограничения на выезд с территории ­Казахстана, – сообщил спикер и привел в качестве примера наиболее крупные взыскания за этот год.

Так, в столице был продан автомобиль должника – Mercedes-Benz S400 за 23 млн тенге. В Жамбылской области мужчина передал для погашения долга в сумме более 11 млн тенге недвижимость, а в Алматы – на сумму свыше 9 млн тенге передан автомобиль Hyundai Tucson. Во многих случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей, поэтому, кроме самого взыскания, активно ведется трудоустройство должников.

Минюст активно использует искусственный интеллект в проектах цифровизации. По словам Талгата Уали, в рамках проектов Digital Justice принят ряд мер по цифровизации основной деятельности, что позволяет повысить качество и доступность госуслуг. К примеру, на базе мобильного приложения ZanKomegi разработан чат-бот с ИИ для правовых консультаций граждан. Сейчас он проходит испытания и доработку. Теперь каждый казахстанец сможет иметь личного юридического консультанта в своем смартфоне.

Достигнуты договоренности о развитии ИИ в сфере праворазъяснения и законотворчества.

– В приложениях ZanBar и iPrav уже работает рейтинг адвокатов и юристов, который планируется интегрировать в E-ZanKomegi для повышения объективности. Совместно с Комитетом науки прорабатывается сотрудничество с обладателями научных грантов по использованию искусственного интеллекта в законотворчестве. В настоящее время разработан ИИ для проверки юриди­ческой техники нормативных правовых актов. Реализация проекта запланирована на это лето, – сообщил спикер.

Поделился Талгат Уали и результатами деятельности робота «Цифровой судебный исполнитель», запущенного летом прошлого года. Ноу-хау Минюста уже сэкономило гражданам более 600 млн тенге почти по 500 тыс. дел. Ежегодная экономия, по подсчетам ведомства, достигает 5 млрд тенге. Планируется увеличить сумму взыскания через робота-судебного исполнителя с 20 до 40 МРП.

Также успешно реализуется проект «Цифровой нотариат», когда ряд нотариальных услуг переведен в онлайн-формат. Сюда входят доверенности, консультации и согласия супругов. Граждане могут получить эти услуги онлайн по видеозвонкам без посещения нотариуса. Ими воспользовались уже 240 тысяч граждан.

В ведомстве отмечают активное развитие казахстанской науки. Сегодня в Государственном реестре промышленной собственности РК зарегистрировано более 37 190 изобретений и 10 198 полезных моделей. Среди них – беспилотное воздушное судно вертикального взлета и посадки, роботизированный наземный комплекс на базе гусеничной платформы, зарядная станция для ускоренного заряда электромобилей.

– Эти разработки демонстрируют высокий научный и инженерный потенциал страны, однако многие из них пока остаются на стадии проектов, и сроки их практической реализации не определены, – сообщил спикер.