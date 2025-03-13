Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг

Статьи
1
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Первое, с чего начал доклад официальный представитель ­Министерства юстиции Талгат Уали во время пресс-конференции на площадке СЦК, это данные по ­алиментам. За их невыплату в прошлом году к административной ответственности привлечены более 4,5 тыс. должников. В работе – 283 тыс. исполнительных производств, в которых лишь 11 тыс. должников – женщины, остальные – мужчины. Общая задолженность по 16 352 делам составляет 16 млрд тенге.

фото предоставлено пресс-службой СЦК

– Помимо привлеченных к адм­ответственности по статье 139 УК «Неисполнение обязанностей по уплате алиментов», осужден 391 человек. Также мы применяем такие меры, как арест банковских счетов должников и ограничения на выезд с территории ­Казахстана, – сообщил спикер и привел в качестве примера наиболее крупные взыскания за этот год.

Так, в столице был продан автомобиль должника – Mercedes-Benz S400 за 23 млн тенге. В Жамбылской области мужчина передал для погашения долга в сумме более 11 млн тенге недвижимость, а в Алматы – на сумму свыше 9 млн тенге передан автомобиль Hyundai Tucson. Во многих случаях алименты взыскиваются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей, поэтому, кроме самого взыскания, активно ведется трудоустройство должников.

Минюст активно использует искусственный интеллект в проектах цифровизации. По словам Талгата Уали, в рамках проектов Digital Justice принят ряд мер по цифровизации основной деятельности, что позволяет повысить качество и доступность госуслуг. К примеру, на базе мобильного приложения ZanKomegi разработан чат-бот с ИИ для правовых консультаций граждан. Сейчас он проходит испытания и доработку. Теперь каждый казахстанец сможет иметь личного юридического консультанта в своем смартфоне.

Достигнуты договоренности о развитии ИИ в сфере праворазъяснения и законотворчества.

– В приложениях ZanBar и iPrav уже работает рейтинг адвокатов и юристов, который планируется интегрировать в E-ZanKomegi для повышения объективности. Совместно с Комитетом науки прорабатывается сотрудничество с обладателями научных грантов по использованию искусственного интеллекта в законотворчестве. В настоящее время разработан ИИ для проверки юриди­ческой техники нормативных правовых актов. Реализация проекта запланирована на это лето, – сообщил спикер.

Поделился Талгат Уали и результатами деятельности робота «Цифровой судебный исполнитель», запущенного летом прошлого года. Ноу-хау Минюста уже сэкономило гражданам более 600 млн тенге почти по 500 тыс. дел. Ежегодная экономия, по подсчетам ведомства, достигает 5 млрд тенге. Планируется увеличить сумму взыскания через робота-судебного исполнителя с 20 до 40 МРП.

Также успешно реализуется проект «Цифровой нотариат», когда ряд нотариальных услуг переведен в онлайн-формат. Сюда входят доверенности, консультации и согласия супругов. Граждане могут получить эти услуги онлайн по видеозвонкам без посещения нотариуса. Ими воспользовались уже 240 тысяч граждан.

В ведомстве отмечают активное развитие казахстанской науки. Сегодня в Государственном реестре промышленной собственности РК зарегистрировано более 37 190 изобретений и 10 198 полезных моделей. Среди них – беспилотное воздушное судно вертикального взлета и посадки, роботизированный наземный комплекс на базе гусеничной платформы, зарядная станция для ускоренного заряда электромобилей.

– Эти разработки демонстрируют высокий научный и инженерный потенциал страны, однако многие из них пока остаются на стадии проектов, и сроки их практической реализации не определены, – сообщил спикер.

#госуслуги #ИИ #СЦК

Популярное

Все
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Дисциплина и знания на первом месте
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Нацгвардия придет на помощь
Интернет-мошенники активизировались
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Для наших мам!
Защитить людей от паводка
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Дисциплина и знания на первом месте
Министр обороны РК анонсировал расширение полномочий Комите…
Свыше 200 гвардейцев учатся в зарубежных военных вузах
Глава КМГ пригласил арабскую ADNOC инвестировать в нефтегаз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]