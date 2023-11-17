Искусственный интеллект против барса

По данным Катон-Карагайского государственного национального природного парка, на особо охраняемой территории обитают примерно десять снежных кошек. Сейчас, до большого снега, специалисты готовятся к рейду по горным тропам, где установлены фотоловушки. Нужно проверить их исправность, заменить батарейки, изъять полученные материалы. Два года назад по итогам такой экспедиции наука получила великолепные кадры с двухгодовалым барсом.

Восточноказахстанский нацпарк – часть трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай». Его общая площадь – свыше 1,5 млн га! Только благодаря сотрудничеству природоохранных учреждений Российской Федерации и Казахстана у специалистов есть более или менее целостная картина алтайской фауны. В одиночку промониторить такие площади не в силах даже супер­энтузиасты. На днях ученые Рес­публики Алтай рассказали о новом методе. Вместе с местным университетом они разработали нейросеть, распознающую животных. Загружаются изображения, сделанные фотоловушками на территории резервата, в том числе фрагменты, – чем больше, тем лучше. Программа анализирует фото, накапливает знания и учится распознавать животных. На сегодня в активе нейросети десять видов, причем она находит их в сотни раз быстрее, чем человек.

– Ирбисы обитают в труднодоступных местах, ведут сумеречный образ жизни, – рассказал директор природоохранного учреждения на российской части Алтая Денис Маликов. – Фотоаппаратура оснащена датчиками движения и срабатывает на всех зверей и птиц, оказавшихся рядом. Раньше уходили недели, чтобы просмотреть съемку на компьютере и среди холостых кад­ров найти те, где барс и другие редкие виды. Сейчас эту работу делает искусственный интеллект – быстро, эффективно.

На следующем этапе планируется научить нейросеть идентифицировать барсов по рисунку пятен на шкуре. Ученые смогут сэкономить таким образом ресурсы, силы, время и эффективнее изучать редчайшую кошку.

Как отметили в отделе науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского нацпарка, здесь надеются, что рейд к фотоловушкам принесет приятные сюрпризы. Во всяком случае соседи-россияне зарегистрировали в этом сезоне проходы четырех ирбисов. В объективы попались самка с двумя котятами и один самец. Для дикой природы, как известно, границ не существует. Снежные кошки в поисках пищи могут гулять по горным тропам из России в Казахстан, отсюда – в Монголию или Китай. Данные об их численности во многом условные. Тем не менее сам факт увеличения числа кадров с ирбисом на территории Алтае-Саянского экорегиона является для науки отличным знаком. Косвенно он говорит, что популяция растет. Если в 2011 году в целом по экорегиону численность оценивали в 40–50 особей, то сейчас – 70–90 животных.

Снежный барс, или ирбис, до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих в мире. Снежная кошка внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Казахстана. Зверь имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает. В нашей стране ирбис считается флагманским видом, проекты по его сохранению патронирует Всемирный фонд дикой природы (WWF).