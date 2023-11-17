Искусственный интеллект против барса

Общество
438
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На казахстанском Алтае к изучению снежного барса могут привлечь искусственный интеллект.

фото предоставлено Катон-Карагайским государственным национальным природным парком

По данным Катон-Карагайского государственного национального природного парка, на особо охраняемой территории обитают примерно десять снежных кошек. Сейчас, до большого снега, специалисты готовятся к рейду по горным тропам, где установлены фотоловушки. Нужно проверить их исправность, заменить батарейки, изъять полученные материалы. Два года назад по итогам такой экспедиции наука получила великолепные кадры с двухгодовалым барсом.

Восточноказахстанский нацпарк – часть трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай». Его общая площадь – свыше 1,5 млн га! Только благодаря сотрудничеству природоохранных учреждений Российской Федерации и Казахстана у специалистов есть более или менее целостная картина алтайской фауны. В одиночку промониторить такие площади не в силах даже супер­энтузиасты. На днях ученые Рес­публики Алтай рассказали о новом методе. Вместе с местным университетом они разработали нейросеть, распознающую животных. Загружаются изображения, сделанные фотоловушками на территории резервата, в том числе фрагменты, – чем больше, тем лучше. Программа анализирует фото, накапливает знания и учится распознавать животных. На сегодня в активе нейросети десять видов, причем она находит их в сотни раз быстрее, чем человек.

– Ирбисы обитают в труднодоступных местах, ведут сумеречный образ жизни, – рассказал директор природоохранного учреждения на российской части Алтая Денис Маликов. – Фотоаппаратура оснащена датчиками движения и срабатывает на всех зверей и птиц, оказавшихся рядом. Раньше уходили недели, чтобы просмотреть съемку на компьютере и среди холостых кад­ров найти те, где барс и другие редкие виды. Сейчас эту работу делает искусственный интеллект – быстро, эффективно.

На следующем этапе планируется научить нейросеть идентифицировать барсов по рисунку пятен на шкуре. Ученые смогут сэкономить таким образом ресурсы, силы, время и эффективнее изучать редчайшую кошку.

Как отметили в отделе науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского нацпарка, здесь надеются, что рейд к фотоловушкам принесет приятные сюрпризы. Во всяком случае соседи-россияне зарегистрировали в этом сезоне проходы четырех ирбисов. В объективы попались самка с двумя котятами и один самец. Для дикой природы, как известно, границ не существует. Снежные кошки в поисках пищи могут гулять по горным тропам из России в Казахстан, отсюда – в Монголию или Китай. Данные об их численности во многом условные. Тем не менее сам факт увеличения числа кадров с ирбисом на территории Алтае-Саянского экорегиона является для науки отличным знаком. Косвенно он говорит, что популяция растет. Если в 2011 году в целом по экорегиону численность оценивали в 40–50 особей, то сейчас – 70–90 животных.

Снежный барс, или ирбис, до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих в мире. Снежная кошка внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Казахстана. Зверь имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает. В нашей стране ирбис считается флагманским видом, проекты по его сохранению патронирует Всемирный фонд дикой природы (WWF).

#ирбис #ИИ #изучение #Барс #Алтай #WWF

Популярное

Все
Искусственный интеллект против барса
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Самая популярная игра
Девичья коса – на всю степь краса!
Певец любви, патриотизма и свободы
Фантазия – главное оружие артиста
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Живет такой парень
Заработал – помоги селу!
С рождения и до 18
Земледелец – состояние души
Мир номадов в линографии
От форпоста до областного центра
Нас стало больше!
Закон Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства
Чтобы быть уверенными в завтрашнем дне
Моменты истины
Территория древностей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

С заботой о людях
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Земледелец – состояние души
Заработал – помоги селу!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]