Что изменилось в системе высшего образования Казахстана с начала года

Результаты в улучшении качества высшего образования, стимулировании научных исследований и развитии международного научного сотрудничества представлены в обзоре редакции сайта Primeminister.kz, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время в Казахстане функционирует 120 высших учебных заведений. Обучаются в них 642 588 человек, по госзаказу - 255 685, 37,4 тыс. человек составляет профессорско-преподавательский состав.

Увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, в 2024 году он составил 93 952 гранта (бакалавриат - 77 844, магистратура - 13 189, докторантура – 2 919) с объемом финансирования 228,6 млрд тенге.

За первое полугодие 2024 года введено в эксплуатацию 3 общежития на 300 мест, 2 из них для вузов, 1 общежитие на 70 мест для колледжа. По итогам первого полугодия 2024 года в вузах Казахстана обучаются 27 969 иностранных студентов.

В рамках реализации поручений главы государства и Концепции развития высшего образования и науки на 2023 – 2029 годы проводится работа по открытию филиалов зарубежных вузов. Это развитие отечественной системы высшего образования, повышение его качества через трансферт знаний и лучших международных практик, а также увеличение доли иностранных студентов. На сегодняшний день проработано 19 стратегических партнерств, из них 15 филиалов зарубежных вузов. В работе 8 стратегических партнерств.

Основной акцент сделан на вузах, имеющих международные кампусы, в том числе их партнерские отношения с казахстанскими вузами. Сформирована карта региональной потребности.

Проработаны стратегические партнерства со следующими зарубежными вузами:

Университет Де Монтфорт Казахстан (Великобритания)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (РФ) на базе КазНУ им. аль-Фараби

Российский университет нефти и газа им. И. Губкина (РФ) на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева

Университет Аризона (США) на базе СКУ им. М.Козыбаева

Университет Херриот-Уотт (Шотландия) на базе АРУ им. К. Жубанова

Университет экономики в г. Быдгощ (Польша) на базе Shakarim university

Северо-Западный политехнический университет (КНР) на базе КазНУ им. аль-Фараби

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РФ) в г. Таразе на базе ТарРУ им. М.Дулати

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» (Узбекистан) на базе КазНАИУ

Университет Лотарингии (Франция) на базе КазНПУ им.Абая

Пекинский университет языков и культуры на базе ТОО «Международный университет Астана»

Университет Ковентри

Берлинский технический университет (ФРГ) на базе Есенов Университета в рамках казахстанско-немецкого консорциума

Университет города Гонконг (Гонконг) на базе КазНИТУ им. К. Сатпаева

В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR вошел 21 казахстанский вуз, в рейтинге Times Higher Education - 29, 4 вуза заняли позиции, в том числе впервые вошедший в рейтинг Назарбаев Университет.

Высшими учебными заведениями реализуется около 245 совместных образовательных программ и двудипломных программ. Ежегодно выделяются средства на привлечение 200 ученых. Внедрен новый классификатор направлений подготовки кадров. В реестр включено более 8 тыс. образовательных программ, 57% из них обновлено. Разработана модель цифровых университетов, с этого года планируется запуск данной модели в пилотном режиме на базе КазНИТУ им. К.Сатпаева и ВКТУ им. Д.Серикбаева.

В целях развития сотрудничества и применения инновационных технологий обучения подписаны меморандумы с такими крупными компаниями, как Coursera, «Huawei Technologies Kazakhstan» LLP, Binance Kazakhstan. Для предоставления сертифицированных курсов Huawei на базе 35 вузов созданы Huawei ICT Academy. При поддержке Binance Kazakhstan около 350 преподавателей ИКТ факультетов 22 вузов прошли обучение блокчейн-технологиям.

На сегодня переведены около 102 курсов Coursera на казахский и русский языки. Внедрен реальный механизм перезачета студентам кредитов, освоенных через онлайн-курсы. На 2024 год 40 тыс. лицензий выделено казахстанским студентам из 93 вузов.

В целях вовлечения студентов по IT направлениям в проекте OpenSearch и приобретения опыта отраслевого уровня был подписан Меморандум о взаимопонимании между МНВО и компанией Amazon. 15 отечественных вузов в 2024 году внедряют курсы Google по искусственному интеллекту. 12 тыс. студентов участвуют в проекте в рамках курса Generative AI. КазНПУ им.Абая и АРУ им.Жубанова участвуют в пилотном проекте Google for education. По NVIDIA 12 учебных заведений участвуют в проекте DLI; 12 сертифицированных амбассадоров получат сертификаты NVIDIA.

Министерством проводится работа по взаимному сотрудничеству с компанией 01 EduSystem по открытию инновационных школ программирования. Данный проект будет реализован в 20 региональных университетах страны. Пилотным проектом станет Yessenov University.

Усилена цифровая экосистема в вузах - все подключены к платформам LMS (Platonus, Univer, Moodle и др.).

Внедрена новая система назначения ректоров путем проведения конкурса. Обновлено более 50% ректорского корпуса. Привлечены молодые управленцы из числа выпускников ведущих зарубежных вузов, стипендиатов программы «Болашақ».

Приняты меры по созданию Центров академического превосходства. Отобраны 15 региональных и 5 педагогических вузов. В настоящее время проводится государственная научно-техническая экспертиза заявок 6 высших учебных заведений.

Для формирования исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий КазНУ им.аль-Фараби, ЕНУ им.Л.Гумилева, ЮКГУ им.М.Ауэзова и КарУ им. Е.А.Букетова присвоен статус исследовательского университета.

Разработана программа развития КазНИТУ им.К.Сатпаева на 2022-2026 годы с созданием на его базе научно-исследовательского хаба новых технологий в инженерном образовании и науке.

По поручению главы государства принято постановление правительства о создании «Технический университет Ұлытау» в городе Жезказгане. Также прорабатывается создание академического городка в Конаеве с инновационным центром нового современного университета.

Для опережающего кадрового обеспечения реализуется проект «Мамандығым болашағым», предполагающий стратегическую консолидацию усилий вузов, акиматов и бизнес-структур. На сегодня форсайт-школа проведена в 5 регионах - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областях и Жетысу. Проведена профессиональная диагностика 27 тыс. учащихся 7-9 классов из 338 школ на платформе edunavigator.kz. 50 вузов РК внедрили 440 новых образовательных программ в рамках проекта.

Для определения степени участия студента в общественной жизни и волонтерской деятельности введен интегрированный социальный средний балл успеваемости (Great point average, GPA).

Ознакомиться с полной версией обзора можно по этой ссылке.