Изображения Акорды и Үкімет Үйі стали товарными знаками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Управления делами Президента РК."Управление делами Президента Республики Казахстан зарегистрировало 9 товарных знаков с изображением Резиденции Президента Республики Казахстан "Акорда" и административного здания Үкімет Үйі, а также 6 товарных знаков с изображением Мажилиса и Сената Парламента РК", – сообщает пресс-служба управления.Свидетельства о регистрации выданы Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Казахстана по всем 45 классам Международной классификации товаров сроком действия до 2023 года.Таким образом, Управделами Президента, как владелец товарных знаков, имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащими ему товарными знаками по всем классам, предусмотренным в Международной классификации товаров и услуг, учрежденной Ниццким соглашением от 15 июня 1957 года. Использование этих товарных знаков иными лицами без соответствующего договора влечет ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.