Он отметил, что новая Конституция Казахстана создает дополнительные условия для активизации инвестиционного сотрудничества и реализации масштабных совместных проектов

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр принял участие в церемонии открытия и мероприятиях 25-й ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В форуме также приняли участие Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сабига Гафарова, спикер парламента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Джагат Викрамаратне, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также высокие представители более чем из 60 стран и регионов мира.

Конференцию форума открыл председатель Совета директоров Боаоского азиатского форума Пан Ги Мун. В своем выступлении, он подчеркнул необходимость консолидации усилий стран Азии и международного сообщества перед лицом современных глобальных вызовов, включая обострение геополитической напряженности, рост числа вооруженных конфликтов и угроз устойчивому развитию. Особое внимание он акцентировал на необходимости укрепления взаимного доверия, углубления региональной интеграции, сохранения открытости мировой экономики и продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

Выступая на сессии «Диалог высокого уровня: вносить определенность в условиях глобальной неопределенности» Роман Скляр подчеркнул приверженность Казахстана принципам открытой экономики, устойчивого развития и предсказуемости инвестиционной политики, отметив важность укрепления международного сотрудничества и развития взаимосвязанных транспортно-логистических коридоров. Особое внимание было уделено роли Казахстана как надежного партнера и транзитного хаба между Азией и Европой, а также необходимости совместного поиска ответов на глобальные экономические вызовы.

В рамках рабочей поездки в город Боао Роман Скляр провел встречу с председателем Народного правительства провинции Хайнань Лю Сяоминем. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое, инвестиционное, межрегиональное и культурно-гуманитарное взаимодействие. Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан остается надежным и открытым партнером для китайских инвесторов, создавая благоприятные условия для реализации совместных проектов, включая развитие индустриальных зон и транспортно-логистической инфраструктуры.

Губернатор провинции Хайнань Лю Сяомин выразил заинтересованность региона в налаживании сотрудничества с регионами Казахстана.

В рамках визита также состоялись встречи Романа Скляра с руководителями ведущих китайских компаний, с которыми обсуждены состояние реализуемых приоритетных проектов, перспективы промышленного и инвестиционного сотрудничества в сферах нефти и газа, нефтехимии и углехимии, металлургии и автомобилестроения.

Роман Скляр отметил, что новая Конституция Казахстана создает дополнительные условия для активизации инвестиционного сотрудничества и реализации масштабных совместных проектов. При этом Правительство Казахстана готово оказывать всестороннюю поддержку совместным инициативам, обеспечивать координацию их реализации и создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов на всех этапах.

По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к реализации достигнутых договоренностей, расширению производственного и технологического взаимодействия, а также углублению локализации производимой в Казахстане продукции.