Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести мирные переговоры между воюющими странами в Туркестане. Об этом он заявил во время рабочей поездки, обращаясь к общественности региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы Ермек Кошербаев выразил иранскому коллеге озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ирана и подтвердил готовность казахстанской стороны предоставить площадку для проведения мирных переговоров в городе Туркестан, о чем ранее заявил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, стороны договорились продолжать диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений.