К вулкану по полярному плато

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Известный казахстанский альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на самый
высокий вулкан Антарктиды.

фото из личного архива Юрия Лукьянова

На вершину Сидлея Юрий Анатольевич отправился в составе экспедиции клуба «7 вершин». Это – неформальное объединение альпинистов, совершающих восхождения на высочайшие вершины семи континентов Земли. Идея побывать на них пользуется популярностью у горовосходителей всего мира.

Гора Сидлей считается высшей точкой в цепи преимущественно вулканических гор Антарктиды, поэтому часто ее называют вулканом. Толщина ледового покрова в этой части материка достигает двух километров. Сидлей – один из семи вулканов, посещение которого входит в специальную программу клуба.

– Меня не столько вулкан заинтересовал, сколько Южный полюс, который шел в «одном пакете» с восхождением на Сидлей, – рассказывает Юрий Лукья­нов. – Это точка пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью в Южном полушарии. Она находится в пределах Полярного плато Антарктиды. Самолетом тебя закидывают на последний градус – 89, и 111 километров идешь на лыжах, таща за собой по белой пустыне санки типа лодочки с вещами. И так на протяжении семи-восьми суток, прео­долевая по 12–17 километ­ров в день. В итоге в одной экс­педиции удалось совместить Южный полюс и Сидлей, хотя между ними расстояние в тысячу километров.

На мой вопрос, стоило это того, чтобы рваться так далеко – самолетом лететь да еще и неделю по полтора десятка километров ежедневно преодолевать, он ответил:

– Конечно, по обоим маршрутам есть определенная спортивная часть, плюс еще огромную роль играет экзотика, потому что это все-таки Антарктида. Мечта эта у меня с тех юных лет, когда в школе читал про экспедиции знаменитых норвежца Руаля Амундсена и британца Роберта Скотта. Это такая романтика, как они туда шли! Когда об этом много читаешь, развивается вооб­ражение... и вдруг сам оказался здесь – восторг неописуемый. У меня в планах еще и Северный полюс значится. Правда, последние четыре года нет такого предложения, но в этом году вроде бы обещают возобновить походы на маршрут.

Юрий Анатольевич, рассказывая о впечатлениях от экспедиции, особо выделяет воздух. На Южном полюсе он поразил, оказавшись совершенно другим, чем тот, которым мы привыкли дышать.

– Вся наша группа, вернувшись обратно в Чили, в Пунта-Аренас, с которого вылетали на базу Юнион Глетчер, выйдя из самолета после 4,5-часового перелета, дружно воскликнула: «Оказывается, воздух пахнет!» На материке еще лето, все наполнено запахами цветов, а в Антарктиде воздух сухой, без всякого запаха, вкуса, в общем, никакой, – заключает альпинист.

А еще удивило безмолвие, стоя­щее вокруг, особенно, когда нет ветра, а ветер там дует часто. Незабываемым оказался и пейзаж, который Юрий Лукьянов условно окрестил как День сурка. И неспроста.

– Ежедневно мы выходили в 9 утра и в 8 вечера заканчивали движение, чтобы поесть и отдохнуть, – поясняет наш путешественник. – Представьте, весь день идешь по одинаковому пейзажу. Ничего нет вокруг, кроме снега. Он достаточно жесткий, уплотненный, удобно палатку ставить. Везде лежит ровным слоем, гоняе­мый туда-сюда ветром. Еще со школы мы все помним, что в Антарктиде наименьшее количество осадков в год выпадает. Меньше даже, чем в пустыне. Здесь нет, как по пути на Северный полюс, снежных заструбов или ледяных торосов, больших перепадов по высоте ландшафта. На 360 градусов вокруг везде белая равнина. Шли мы по GPS-навигатору, иначе легко сбиться с пути, потому что на местности нет абсолютно никакого ориентира – ни холмов, ни растительности. Вот такая дорога на Южный полюс.

Горы в Антарктиде даже визуально отличаются от привычных нашему взору. И не только тем, что имеют вулканическое происхождение. Любопытно, что у основания они сплошь белые и только макушки черные, поскольку осадков мало, а снег сдувается ветром.

При всей кажущейся простоте маршрута, если исходить из отсутствия скалистых обрывов и запредельных высот, а высота Сидлея – 4 181 м над уровнем моря, на вулкане крайне редко бывают экс­педиции. Там ведут учет. В общей сложности до группы, в составе которой подъем совершил Юрий Анатольевич, здесь побывали всего 72 человека. Возможно, сказывается­ сложность дороги, включающей недешевый авиаперелет. Самолет все время восхождения альпинистов, а оно занимает четверо суток, ждет команду в базовом лагере.

– Из 11 человек, отправившихся в дорогу, двое не взошли, развернувшись на полпути, – озвучи­вает итоги экспедиции Юрий Лукьянов. – Физически подниматься на вулкан непросто. До ночевки перепад местности сос­тавляет один километр и потом после ночевки еще столько же. Дорога от последней ночевки до вершины и обратно заняла 16 часов – 12 часов шли до вершины и 4 часа спускались обратно. Масштабы там очень большие, в длину расстояние приличное, километров 30 намотали пешком.

На счету альпиниста – восхож­дение примерно на 70 вершин, два десятка из которых расположены за пределами Казахстана.

Дружба с горами у Юрия Лукья­нова завязалась еще в 80-е годы. Тогда в городе была серьезная команда любителей гор, в которую с интересом влился школьник. В студенческие годы продолжил заниматься в секции альпинизма, получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Со временем прибавился неофи­циальный титул «Снежный барс», которым награждаются альпинисты, покорившие все высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР.

В активе Юрия Анатольевича есть и восхождения на восьмитысячники. В позапрошлом году альпинист поднялся на вершины Макалу в Гималаях, высота которой 8 485 м, и Манаслу – 8 163 м, являющуюся восьмым по высоте восьмитысячником мира, расположенным также в непальских Гималаях.

– В какое-то время я ушел в бизнес, на альпинизм уже не было времени, – откровенничает мой собеседник. – Но всегда понимал, что откладывать нельзя, иначе не успеешь все свои мечты реализовать. По программе семи вершин у меня остался только Эверест, на котором я еще не бывал. Конечно, можно было начинать с него, но я не стал это делать осознанно. Эверест меня мотивирует. Я весь год трени­руюсь, чтобы пойти на эту гору. Со стороны Непала был на склонах горы в позапрошлом году. Поднялся до третьего лагеря на высоту 7 200 метров, изначально не планируя двигаться дальше. Решил попробовать, как я себя буду чувствовать на высоте, какая там ситуация с кислородом. Понял, что готов к Эвересту. В этом году сделал заявку на его восхождение со стороны Китая, но мне отказали. Последние четыре года эта страна не продает пермиты (разрешение на посещение определенной территории. – Прим. ред.) для иностранных горовосходителей. Со стороны Тибета поднимаются на Эверест только китайцы. Я решил, что ничего страшного, пойду в следующем году. А пока продолжу тренировки, тем более что в мире еще полно вершин, где я не бывал.

#вулкан #Антарктида #альпинист #7 вершин #Юрий Лукьянов

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