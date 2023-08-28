К высочайшим стандартам

Свежий выпуск
0
Руслан Искаков

Впервые казахстанский университет стал членом Международного центра академической честности.

фото предоставлено MNU

Maqsut Narikbayev University (MNU) совершил значимый шаг, став первым университетом в Казахстане, присоединившимся к Международному центру академической честности (ICAI) – International Center for Academic Integrity.

Этот важный момент отражает непреклонное стремление MNU к поддержанию высочайших стандартов академической честности и этики в сфере высшего образования. Членство в ICAI открывает перед Maqsut Narikbayev University уникальные возможности для сотрудничества с мировым сообществом образовательных учреждений, разделяющих общую цель – продвижение академической честности на мировой арене. Это членство также подчеркивает решительную позицию университета в борьбе с плагиатом, мошенничеством и неэтичным поведением в академической среде.

Важно отметить, что Maqsut Narikbayev University получает доступ к полному спектру ресурсов, предоставляемых центром, включая эксклюзивные материалы, онлайн-курсы, участие в мероприятиях и конференциях, организованных ICAI, а также возможность проводить опросы среди студентов и преподавателей с использованием инструмента Mac-Cabe Survey, сообщили в пресс-службе университета.

#Образование #университет #MNU

Популярное

Все
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Атакуют боевые хомячки
«Не можешь делать – не берись!»
Синяя птица
Основа модернизации общества
Ярмарки согдийские краски
Испытание легализацией
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
«Ордабасы» упрочил лидерство
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Основа модернизации общества
С заботой о детях
Рюкзак в придачу
Изжить бюрократию в госаппарате

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]