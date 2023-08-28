К высочайшим стандартам Свежий выпуск 28 августа 2023 г. 1:30 0 Руслан Искаков Впервые казахстанский университет стал членом Международного центра академической честности. фото предоставлено MNU Maqsut Narikbayev University (MNU) совершил значимый шаг, став первым университетом в Казахстане, присоединившимся к Международному центру академической честности (ICAI) – International Center for Academic Integrity. Этот важный момент отражает непреклонное стремление MNU к поддержанию высочайших стандартов академической честности и этики в сфере высшего образования. Членство в ICAI открывает перед Maqsut Narikbayev University уникальные возможности для сотрудничества с мировым сообществом образовательных учреждений, разделяющих общую цель – продвижение академической честности на мировой арене. Это членство также подчеркивает решительную позицию университета в борьбе с плагиатом, мошенничеством и неэтичным поведением в академической среде. Важно отметить, что Maqsut Narikbayev University получает доступ к полному спектру ресурсов, предоставляемых центром, включая эксклюзивные материалы, онлайн-курсы, участие в мероприятиях и конференциях, организованных ICAI, а также возможность проводить опросы среди студентов и преподавателей с использованием инструмента Mac-Cabe Survey, сообщили в пресс-службе университета. #Образование #университет #MNU