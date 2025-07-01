На сегодня в ЗКО сотовая связь для голосовых вызовов обеспечена 376 из 405 сельских населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала этого года операторы сотовой связи установили в регионе восемь новых базовых станций, шесть – в сельских населенных пунктах и две – на автомобильных пунктах пропуска «Сырым» и «Таскала». Кроме того проведены работы по модернизации до стандарта 4G существующих базовых станций в 33 селах. Об этом сообщил руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нургиса Камашев на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Всего же в текущем году операторы связи запланировали установку новых базовых станций в городах Уральск, Аксай и 28 селах, а также модернизацию базовых станций в 71 селе. Будут заменены устаревшие медные линии на волоконно-оптические в Уральске, Аксае и трех райцентрах. Намечено внедрение технологии GPON на 14 400 портов в Уральске и девяти районных центрах.

В рамках Национального проекта «Доступный интернет» в этом году предусматривается подключение 90 населенных пунктов к ВОЛС. В Минцифры направлено предложение по использованию спутниковых технологий для подключения 24 отдаленных сел.

Особое внимание уделяется обеспечению связи вдоль республиканских автодорог. В регионе планируется построить 7 антенно-мачтовых устройств. По всем антеннам получены положительные заключения экспертизы, ведется работа по включению в перечень объектов приватизации на 2025 год.