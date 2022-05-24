Как будут газифицировать северные и восточные регионы, решат до осени в Казахстане

Вопрос газификации населенных пунктов страны обсудили на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министр энергетики Болат Акчулаков, председатель АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, акимы города Нур-Султана и Западно-Казахстанской области.

По информации главы Минэнерго, по итогам прошлого года уровень обеспечения газом в Казахстане составил 57,67% от численности населения. Газификация страны осуществляется согласно Генеральной схеме на 2015-2030 годы.

Премьер-министр отметил, что за последние 5 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 35%. Только в прошлом году на голубое топливо были переведены свыше 3 600 промышленных объектов.

«В текущем году ожидается рост потребления до 20 млрд куб. м. Число газифицированных населенных пунктов составит свыше 1 700. Таким образом более 11 млн казахстанцев будут иметь доступ к природному газу», — сказал А. Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что газовая отрасль демонстрирует устойчивый рост и занимает важное место в социально-экономическом развитии страны.

«Растущие потребности населения и промышленности требуют наличия достаточных объемов газа. Поэтому расширение ресурсной базы, в том числе масштабные геологоразведочные работы, должны стать ключевой задачей», — отметил глава Кабмина.

По его мнению, это важно и для потенциальных инвесторов, чье вхождение на рынок во многом обусловлено наличием сырья, в особенности газа.

В связи с этим профильным ведомствам дано поручение до 15 июня выработать окончательный пакет регуляторных и фискальных преференций для газовых проектов в рамках разработки Улучшенного модельного контракта.

Также Алихан Смаилов отметил, что дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от уровня и состояния газотранспортной системы. Сегодня газопроводы работают на максимальных возможностях, и многие из них требуют капитального ремонта. Учитывая это, Премьер-министр поручил до 1 июля внести в Правительство актуализированный проект Генеральной схемы газификации регионов до 2030 года.

«Должен быть четкий план по строительству новых мощностей, модернизации и ремонту действующих», — подчеркнул глава Правительства.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства ведется поиск оптимального решения вопроса газификации северных и восточных регионов страны.

«Прорабатываются два варианта – от российских источников и через магистральный газопровод «Сарыарка». Данный вопрос важен и затягивать его нельзя», — отметил Алихан Смаилов.

В этой связи Министерству энергетики совместно с соответствующими акимами и фондом «Самрук-Казына» до 1 сентября текущего года поручено провести комплексную оценку рассматриваемых вариантов и внести согласованное решение.