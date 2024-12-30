Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в январе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила, что в связи с празднованием Нового года ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать с 1 по 3 января, сообщает Kazpravda.kz

При этом 4 января, суббота, является рабочим днем для дежурных центров обслуживания населения. Прием будет осуществляться с 09:00 до 13:00.

5 и 6 января все центры страны будут работать в обычном режиме. Так как 7 января в Казахстане празднуется православное Рождество, этот день для ЦОНов и спецЦОНов является выходным.

В пресс-службе напомнили, что в будние дни центры обслуживания населения принимают граждан с 09:00 до 18:00.

Дежурные центры обслуживания населения работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00.

Там же добавили, что актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно найти на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.