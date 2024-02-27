Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области

Общество
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Валентина Мелехова

Дефицит мест в детских садах в Костанайской области намереваются восполнить за счет выкупа первых этажей зданий.

фото из архива "КП"

Эту проблему активно решают в регионе уже больше десяти лет. За это время удалось достичь определенных результатов: сегодня охват детей от двух до шести лет дошкольным образованием составляет 90,5%. Частично на этот показатель повлияло принятое 11 лет назад решение об открытии частных детских садов на базе 15 школ Костаная, которые расположились на первых этажах зданий.

Однако пару лет назад, когда в областном центре встал другой воп­рос – дефицит ученичес­ких мест, от мини-центров и дошкольных организаций при школах начали «избавляться». Но у многих предпринимателей договоры были заключены до февраля текущего года. Тогда-то и вспыхнул скандал в Северо-Западном микрорайоне, где собирались закрыть единственный здесь детсад с государственным языком обучения, базировавшийся в здании СШ № 15. При этом в управлении образования уверяли, что о необходимости подыскать другое помещение предпринимателей уведомляли еще с 2020 года. Но эти сообщения, по всей видимости, были проигнорированы.

Девять частных дошкольных организаций продолжают функционировать на базе городских школ. Чтобы не доводить ситуацию до социального напряжения, ведь в случае закрытия этих детсадов без мест останутся около тысячи малышей, чиновники от образования дали предпринимателям второй шанс, продлив их договоры аренды до лета этого года.

Сейчас в отделе образования ищут альтернативные пути решения. Один из вариантов – выкуп первых этажей зданий.

– Сейчас есть возможность выкупа первых этажей зданий под частные детские сады в микрорайонах КСК и «Юбилейный». Стоимость – от 350 до 450 тысяч тенге за квадратный метр, что гораздо дешевле строительства нового детсада. Если затраты на возведение дошкольной организации на 280 мест составят 1,6 миллиарда тенге, то выкуп 1 100 квадратных метров для сада на 100 мест – 495 миллионов тенге. Мы провели необходимые расчеты и готовы таким образом решать вопрос дефицита мест в дошкольных организациях города. Также это послужит примером для всей области, – сообщила руководитель отдела образования г. Костаная Айман Ибраева.

Вместе с тем в текущем году в регионе планируют увеличить охват детей в возрасте от двух до шести лет дошкольным образованием на 2%. В частности, этому будет способствовать открытие в апреле детсада на 148 мест в Аркалыке. Также завершено строительство дошкольного учреждения на 280 мест в Аулиекольском районе, куда сейчас завозится мебель. Кроме того, в новых микрорайонах Костаная – «Юбилейный» и «Аэропорт» – продолжается возведение двух детских садов по 280 мест каждый.

#дети #Костанайская область #детские сады #дефицит мест

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