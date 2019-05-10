Как избежать осложнений от укусов комаров – советы медиков Нур-Султана

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Садвакас Байгабулов, учитывая многочисленные вопросы в социальных сетях, прокомментировал меры профилактики от возможных осложнений от укуса комаров, передает Kazpravda.kz.     

Садвакас Байгабулов отметил, что акиматами районов столицы Байконыр, Сарыарка, Есиль и Алматы проводятся ежегодные дезинсекционные работы против комаров в жилых массивах города и вокруг его границ. По вопросам качества обработки и присутствия комаров можно обращаться в акиматы районов, в т.ч. через Facebook. 

По словам Байбагулова, часто встречаются заблуждения о том, что препараты, которые используют при борьбе с комарами, являются причиной аллергии у людей. Он отметил, что эти препараты проходят соответствующие регистрацию и экспертизу.

"Важно знать – человека кусают только самки комара (пьют кровь) – для откладывания яиц, а самцы питаются нектарами цветов. При укусе самка комара вводит в кожу слюну, содержащую вещества, препятствующие свертыванию крови, иными словами чужеродный белок для организма человека. Именно слюна вызывает зуд, отек, покраснение в месте укуса, а иногда тяжелую аллергическую реакцию", – сообщил Байбагулов.

По его словам, отек может привести к волдырю, далее превратиться в обширное пятно. Сопровождаться рвотой, тошнотой, вызвать анафилактический шок и потерю сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается покраснением и выраженным зудом.

Он отметил, что если активная реакция не проходит, а симптомы нарастают, нужно обязательно обратиться к врачу.

"При этом сообщить об укусе комара для того, чтобы подобрать подходящее лечение и сделать аллергопробу на лекарства. Необходимо подчеркнуть, что самку комара привлекает запах углекислого газа, который человек выдыхает, следовательно, чем интенсивное он дышит, тем более привлекательным становится для комара. Из-за более частого дыхания, в силу возрастного развития, комары преимущественно кусают детей. Интересны для комаров могут быть запахи усиленного обмена веществ (пот) и алкоголя (этанол), а также беременные женщины из-за повышенной температура тела и учащенного дыхания", – сообщил Байбагулов.

Он подчеркнул, что запах человеческого пота комар чувствует за километр, выдыхаемый углекислый газ – за сотни метров, тепло – за несколько метров. Комары могут переносить болезнетворные бактерии, вирусы и паразиты от человека к человеку, которые опасны для здоровья и жизни.

Меры профилактики развития аллергии на укусы комаров

"Следует учесть, что дети часто расчесывают места укусов грязными руками, поэтому необходимо следить, чтобы дети периодически мыли руки, так как есть вероятность заноса бактерий. Перед прогулкой надо одеваться так, чтобы не оставалось открытых участков кожи. Необходимо использовать отпугивающие средства – репелленты, например кремы, а не спреи. Перед использованием нужно провести тест на наличие аллергии – нанести на маленький участок кожи и посмотреть на реакцию. Подбирайте репелленты с учетом возраста ребенка, применяйте согласно инструкции и только разрешенные к применению. Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами. Приобретайте репелленты в аптеках", – отмечает Байбагулов.

Также руководитель ДООЗ города Нур-Султан рекомендует, по возможности, надевать светлую одежду, прикрывающую большую часть тела. При сильных аллергических реакциях не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачам.

"За пределами столицы имеются три водоема, где обитают комары рода Анофелес – переносчики малярии, но в связи с отсутствием источника инфекции эти комары не представляют опасность для жителей. ДООЗ проводит постоянный энтомологический мониторинг", – подчеркнул он.

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