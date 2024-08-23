Как небольшой район в Книгу Гиннесcа попал

Чтобы новое стало явью

Когда впервые приезжаешь в незнакомый город или поселок, невольно сравниваешь его с родным городом. В моем случае – Жезказганом. Первое, что удивило меня в районном центре Жанаарка, это наличие целых, заасфальтированных автодорог. Пока областной центр, перекопанный вдоль и поперек, только начал обновляться, в Жанаарке очень уютно и чисто. Здесь нет горнодобывающих предприятий, поэтому воздух чистый, и в первый день не могла надышаться. И еще удивило обилие зелени – деревьев, высокой травы.

Второе, что показалось занятным, – есть остановки, но нет автобусов. Оказалось, что в районном центре многие местные курсируют на своих авто по улицам, заменяя общественный транс­порт. Пока идешь вдоль дороги, то и дело останавливаются машины – и ждать не нужно, проезжают друг за другом каждые несколько минут. В любую точку райцентра можно добраться за 100 тенге. Признаюсь, когда первый раз возле меня остановился такой водитель, я опешила, но уже потом жанааркинцы разъяс­нили мне, что это такой вид такси в поселке.

А еще очень многие учреждения и центральная улица носят имя Сакена Сейфуллина, как потом пояснили краеведы, Жанааркинский район – родное место для великого писателя.

Когда-то эти места были названы в честь легендарного «печального» философа Асана Кайгы, однако именно Сакен Сейфуллин предложил и потом настоял на переименовании родного края в Жаңа Арқа – Новая Степь, чтобы новое имя даровало региону лучшую жизнь и процветание.

– Чтобы это новое начало стало явью, Сакен Сейфуллин в свое время добился того, чтобы в Жанааркинском районе появилась железная дорога, – рассказала методист Жанааркинского районного историко-краеведческого музея имени Сакена Сейфуллина Акерке Рымбекова. – В нынешнем году наше депо отметило юбилей – 85-летие со дня основания. За эти годы сформировалось немало династий железнодорожников, и сегодня это одна из самых почетных и уважаемых профессий в районе.

О короткой, трагически оборвавшейся жизни Сакена Сейфуллина рассказывают фото­графии, документы и экспонаты посвященной ему экспозиции. В музее немало личных вещей великого земляка – его родовая камча, сапожные инструменты, одежда. В конце зала – копии страшных архивных документов: подписи под доносом, обвинение, приговор к высшей мере наказания.

На самом деле в Жанааркинском районе родилась и выросла целая плеяда прославивших регион и страну деятелей культуры, спорта, науки, просвещения. Памятник установлен и жанааркинцу Акселеу Сейдимбеку, заслуженному деятелю Казахстана, известному этнографу, искусствоведу, литератору, журналисту и общественному деятелю. Ему также посвящена часть выставки в музее.

Кстати, в этих краях родился известный палуан Битабар Елтаев, рядом с его портретом – 200-килограммовый камень, с которым он ежедневно тренировался.

Рассматривая экспозиции музея, а здесь каждый посетитель поймет что-то для себя важное, будто листаешь страницы истории Жанаарки. Впрочем, ее сегодняшний день не менее интересен.

Жить со вкусом

Во время небольшой экскурсии по районному центру заместитель акима поселка Жанаарка Елдос Абдрашитов рассказал, что толчок к развитию Жанаарки дала именно станция. В свое время сюда на стройку важных объектов приезжала молодежь из разных уголков СССР. Сегодня Жанааркинский район – это не только железная дорога, связываю­щая Центральный Казахстан с другими областями страны. Это еще и транзитные автодороги, здесь же располагается база магистрального нефтепровода Атасу – Алашанькоу.

И все же главная отрасль, которой славится Жанаарка, – животноводство. Мясо крупного рогатого скота и конина поставляются в самые разные уголки страны. Кумыс – это бренд № 1 в Жанааркинском районе, заверяют местные жители. И этот факт подтверждают ценители полезного напитка, которые специально приезжают сюда, чтобы отведать кумыс и увезти его с собой в северные, южные или западные регионы страны. И хотя это летний напиток, есть мастера, которые делают его и зимой.

– Наш район достаточно большой, здесь проживают свыше 35 тысяч человек, – рассказывает Елдос Абдрашитов. – В самом районном центре проживают около 20 тысяч человек. Остальные – в 12 сельских округах и поселке Кызылжар. Несомненно, железная дорога и нефтепровод – это одна из важнейших составляющих экономики района, однако наша гордость, как уже упоминал, – животноводство и производство кумыса.

фото из архива жанааркинского музея

В 2019 году к празднованию 90-летия поселка Жанаарка и 125-летия Сакена Сейфуллина местные мастерицы – тысяча женщин – одновременно взбили 10 тысяч литров кумыса. Это достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса, а национальным напитком бесплатно угос­тили многочисленных гостей праздника.

– Приезжие издалека в районе не редкость, – рассказал заместитель акима поселка. – Много командированных, в том числе из-за рубежа. На тот же нефтепровод часто приезжают представители из Китая. Здесь всем рады, недавно открылся этноаул, где можно отдохнуть, ознакомиться с национальной кухней, на лошадях покататься.

Кстати, национальные виды спорта, особенно байга и кокпар, – излюбленное хобби и в некотором роде вид деятельности для местных жителей. Тренировки всадников на породистых арабских и английских скакунах можно увидеть, выйдя за пределы поселка. Расспросила местных жителей, узнала, что жанааркинские скакуны – частые победители самых разных республиканских соревнований, где среди призов не только деньги, но и автотранспорт.

– Жанааркинцы умеют жить со вкусом, – подтвердил Елдос Абдрашитов. – На самом деле скачки, содержание лошадей – это дорогое удовольствие. Но для нас это не просто увлечение, это стиль жизни и повод для гордости.

Есть все для комфорта

Побывав в этих местах, я отметила для себя, что на сегодня Жанаарка – самый благополучный и развивающийся населенный пункт в области Улытау.

– Районный центр с каждым годом становится все больше, – подтверждает Елдос Абдрашитов. – За несколько лет он прирос примерно на пять километров. Все дело в том, что численность населения постоянно растет за счет естественного прироста, людей, которые приезжают сюда жить, заниматься сельским хозяйством.

В небольшом поселке построе­но несколько социальных мик­рорайонов – этажных и коттедж­ных. Жилье в нем получают в том чис­ле многодетные семьи, люди с инвалидностью. По словам заместителя акима поселка, в текущем году 50 семьям вручили ключи от квартир, до конца года еще 50 станут владельцами заветных квадратных метров.

Несколько лет назад нефтепровод выступил спонсором и построил великолепный детский сад с бассейном и большой игровой площадкой для жителей райцентра. Впрочем, Жанаарка расширяется не только за счет строительства социальной инфраструктуры, но и нового элитного жилищного комплекса. По словам замакима поселка, многие местные жители продают квартиры в этажных жилых домах и строят дома, жить на земле – это новый тренд. В элитном коттедж­ном поселке возводят только двухэтажные дома, чтобы был единый архитектурный облик.

– Несмотря на компактность района, у нас есть все необходимое для комфортной жизни – библиотека, спортивная и общеобразовательные школы, свой аграрный колледж, открываются кружки для детей, интересующихся творчеством, народными ремеслами, – отметил Елдос Абдрашитов. – В прошлом году открыли большо й бассейн, в следующем году будет сдан в экс­плуатацию строящийся физкультурно-оздоровительный центр. Новая больница, оснащенная современным оборудованием, открылась в текущем году, строятся ФАПы в отдаленных аулах. Для подрастающего поколения работают музей, большая библиотека, открыты и благоустроены парки с игровыми зонами в поселке.

– У нас всего несколько центральных улиц, есть административный и бизнес-районы, – поделился Елдос Абдрашитов. – Каждый год проводятся работы по благоустройству – украшаем, ремонтируем, строим. Конечно, как и у каждого населенного пункта, у нас есть свои проблемы, но и их постепенно решаем. К примеру, начата реконструкция важнейшего для нас железнодорожного моста, выделены средства на установку новых опор освещения в районе, работы уже ведутся. На очереди – ремонт водопровода, который строили еще при СССР. Уверен, в ближайшие годы и этот вопрос решим положительно.

На вопрос, как отразились зимняя бескормица и последовавший за ней падеж лошадей на животноводстве, Елдос Абдрашитов отметил, что это бедствие ударило по домашним хозяйствам, а не по крупным фермерам. Поголовье скота продолжает расти, как и количество желающих заниматься разведением коров или лошадей. Он также отметил, что бескормица вряд ли повлияет на стоимость мяса осенью и зимой.

– Мои земляки очень активные в плане бизнеса, – подчеркнул он. – При поддержке государственных программ в нынешнем году планируется открытие мясо- и молокоперерабатывающих производств. Поступают предложения поставить производство кумыса на промышленный уровень – пока только идея, но она, несомненно, хорошая. У Жанаарки есть все условия, чтобы создавать свои бренды.

Конечно, в большинстве своем жители района стремятся работать на нефтепроводе или железной дороге, с учетом достойных заработков на предприятиях. Не менее популярна и госслужба. Но, как отметил Елдос Абдрашитов, в молодежной среде растет интерес именно к созданию своего дела. И хотя часть молодежи стремится уехать в большие города, все же есть те, кто возвращается со своими идеями, представляют бизнес-проекты на гранты акима района, области.

– Среди моих земляков много предприимчивых людей, которые не боятся открывать свое дело, – отметил Елдос Абдрашитов. – Уверен, наш район и впредь будет активно развиваться и процветать. А пока мы надеемся, что в наш экологически чистый район будут приезжать больше гостей, больше туристов, ведь нам есть что показать и чем угостить.