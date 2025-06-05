Как превратить мусор в ресурс

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Дана Аменова
корреспондент

В городском парке культуры и отдыха прошло торжественное мероприятие, посвящённое Всемирному дню охраны окружающей среды и профессиональному празднику – Дню эколога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ЗКО

Фото: акимат ЗКО

В мероприятии приняли участие специалисты-экологи государственных учреждений и промышленных предприятий, ветераны и представители общественности.

В рамках мероприятия зрителям была представлена творческая выставка под названием «Дай отходам новую жизнь», организованная среди учащихся городских школ. На выставке дети представили изделия, изготовленные из бытовых отходов и перерабатываемых материалов.

Школьники проявили креативность и экологическую осведомлённость, представив цветы из пластиковых бутылок, макеты из картона, декоративные поделки из бумаги и посуду для бытового использования. Эта выставка стала важной инициативой, направленной на формирование у детей бережного отношения к природе и осознанного подхода к сортировке отходов.

Участники и гости мероприятия высоко оценили труд детей, отметив активное участие молодёжи в деле охраны окружающей среды. В ходе торжественного собрания наградили специалистов, внёсших значительный вклад в охрану окружающей среды. 

Минэкологии вручило следующие награды:

- Медаль «Ветеран труда» – пенсионер Департамента экологии по ЗКО Утепберген Ихсанулы Муханов;

- Значок «Лучший специалист в области экологии» – ведущие специалисты Толеген Сагингалиевич Бактыгали и Айнагуль Сагидоллакызы Кенжина;

- Почётные грамоты – директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Жайыкмунай» Даулет Маратович Толегенов и начальник отдела компании «КПО б.в.» Елена Александровна Почиталина;

- Благодарственные письма – инженер-эколог АО «Жайыкжылукуат» Алтынай Базарбаевна Шунаева, эколог ТОО «ALTRA TYRES» Диана Равильевна Тлефтинова, руководитель общественного объединения «Экологогеографическое общество» Дархан Сундеккалиулы Сариев и главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Жадыра Аманжоловна Койшекенова.

С поздравительной речью выступил заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Шадиярович Айтмухамбетов, который также вручил Благодарственные письма акима области следующим специалистам:

Главный специалист отдела природоохранных мероприятий и экологического регулирования Майра Галымжановна Майхарина;

Представитель акимата Жанибекского района Арман Серикович Туйебаев.

Слова Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева стали девизом мероприятия:

«Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. «Таза Қазақстан» — это не однодневная кампания. Это — наш образ жизни.»

Праздничное мероприятие стало призывом к охране окружающей среды и усилило чувство ответственности за природу среди всех участников.

#ЗКО #дети #выставка #отходы

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