Какие документы были подписаны на бизнес-форуме Казахстана и Германии

В присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся обмен документами, подписанными в рамках бизнес-форума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ниже приводим список документов:

1. Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Восточным комитетом германской экономики;

2. Меморандум о сотрудничестве в области исследований, связанных с проектом «Зеленый водород», между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Svevind Energy;

3. Стратегический меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ТОО Siemens;

4. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Қазына» и ТОО Siemens Central Asia;

5. Рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэропорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и ТОО SKYHANSA;

6. Соглашение о сотрудничестве между АО «НУХ «Байтерек» и HORSCH Maschinen GmbH;

7. Меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек» и KfW Bankengruppe;

8. Соглашение о сотрудничестве между АО «НУХ «Байтерек» и CLAAS Global Sales GmbH;

9. Меморандум о намерениях между РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Федеративной Республики Германия (BGR);

10. Мандатное письмо между АО «Банк Развития Казахстан» и Deutsche Bank;

11. Меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту «Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения «Сатимола» в Западно-Казахстанской области» между АО Qazaq Kalium Ltd. и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group;

12. Соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО «Агромашхолдинг» и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.

В ходе визита делегации ФРГ также были подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.