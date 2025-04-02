Какие меры принимаются в Казахстане по защите экологии

Экология
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Правительство в лице Министерства экологии и природных ресурсов ведет планомерную работу в рамках поставленных Главой государства задач, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, на сегодня в республике обновляется материально-техническое оснащение, закупается лесопожарная техника, внедряются системы раннего обнаружения пожаров, создаются новые лесные питомники, расширяются особо охраняемые природные территории, реализуются проекты по переработке отходов, а в природу возвращаются редкие животные – тигры, куланы и лошади Пржевальского.

Для материально-технического обновления и усиления защиты лесов на закуп пожарной и лесопожарной техники из центрального бюджета направлено 5,4 млрд тенге, местными структурами выделено 6,7 млрд тенге. Ведется закуп тракторов, спецтехники и оборудования для эффективного тушения лесных пожаров.

Совместно с Казахтелеком внедряются системы раннего обнаружения лесных пожаров. Начато обследование территорий 24 лесных хозяйств, включая Жасыл Аймак и Семей орманы.

В 6 регионах идет работа по созданию новых лесных питомников. Общий бюджет составляется 21,2 млрд тенге, по 3,5 млрд тенге на каждый питомник. Его мощность – 6 млн сеянцев. Строительство стартует в 2025 году. Начата разработка Концепции по сохранению биоразнообразия.

Создаются новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) - региональный парк «Мерке» (86 тыс. га), резерваты «Арал» (471 тыс. га) и «Жайық орманы» (46,9 тыс. га). Планируется расширение трех территорий – Устюрт, Каратау, Иле-Балхаш, на 648 тыс. га. Внедряется автоматизация КПП и электронная система оплаты в 6 ООПТ. Открывается образовательный центр для лесников.

С 2024 года реализуется Президентская инициатива «Таза Қазақстан». В экодвижении уже приняли участие 6 млн человек, включая 230 тыс. волонтеров. Собрано 1,1 млн тонн мусора, высажено 1,6 млн деревьев. Утверждена Концепция по развитию экокультуры до 2029 года, одобрены региональные планы. Экологические инициативы получают активную поддержку общества.

Осуществляется посадка 2 млрд деревьев. С 2021 года высажено 1,145 млрд деревьев. Также ведется озеленение осушенного дна Аральского моря – запланирована посадка саксаула на 1,1 млн га.

В части решения проблем с твердыми бытовыми отходами сформирован пул из 94 проектов на 238 млрд тенге. Основные направления – строительство современных полигонов, развитие переработки и внедрение раздельного сбора отходов.

Продолжается работа по возвращению редких животных в природу. Реализуются программы по реинтродукции тигров, куланов и лошадей Пржевальского.

#защита #экология #природа

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