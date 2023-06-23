Какие пособия и на сколько вырастут с июля в Казахстане

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С 1 июля 2023 года будет усилена социальная поддержка отдельных категорий казахстанцев, сообщает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В рамках Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года предусмотрено повышение в среднем на 14,5% размеров следующих видов государственных пособий:

- по инвалидности;

- по случаю потери кормильца;

- специальных социальных пособий;

- специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту, до размера месячного пособия по инвалидности;

- СГП детям с инвалидностью до 7 лет, проживающим в городе Байконыре и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Таким образом, размеры этих видов пособий вырастут на 23% по сравнению с 2022 годом (с учетом повышения на 8,5% с 1 января текущего года). На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге.

Кроме того, предусмотрено аналогичное повышение на 14,5% с 1 июля 2023 года государственных пособий:

- лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью 1-й группы;

- матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью).

На сегодняшний день размер данных пособий составляет 1,4 прожиточного минимума (ПМ) или 56 794 тенге в 2023 году. При вступлении в силу Социального кодекса размер пособия повысится до 1,61 ПМ или 65 313 тенге в 2023 году. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 6,4 млрд тенге.

Соцкодексом также предусматривается дифференциация размера пособия, выплачиваемого женщинам, награжденным подвеской «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

Если сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере, то с 1 июля размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 месячных расчетных показателя.

Наряду с этим с 1 июля этого года на 14,5% повысятся размеры соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

Повышение пособий произведут автоматически на основании сведений в информационных системах Минтруда, поэтому их получателям не нужно обращаться в уполномоченные органы.

#деньги #пособия #общество #Минтруда #господдержка #соцвыплаты

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