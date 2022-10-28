Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане

В городе Астане проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Данная встреча – это возможность для обстоятельного обмена мнениями по взаимодействию в рамках Содружества, по актуальным вопросам мировой и региональной экономической повестки дня. Позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнерству в рамках СНГ, отвечающему национальным интересам всех государств-участников. Отрадно, что в сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведется поиск новых направлений для нашего сотрудничества», – сказал, открывая мероприятие, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поздравил председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева с назначением на очередной трехлетний период.

На заседании в узком формате участники обсудят широкий спектр вопросов экономического сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

В частности, будут рассмотрены следующие вопросы:

- Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;

- проведение II Игр стран СНГ в Республике Беларусь в 2023 году;

- Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;

- Концепция научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ;

- Концепция цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств – участников СНГ;

- Межгосударственная радионавигационная программа государств – участников СНГ на 2023-2026 годы;

- Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»;

- План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2023-2024 годы;

- План совместных действий государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;

- Положение об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и другие вопросы.