Какой будет погода в июне для казахстанцев

Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Республике Казахстан на июнь 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.



По данным метеослужбы, в начале июня летняя погода сохраняется в западных и южных регионах Казахстана - днем +25+33°С, на юге Мангистауской области намного жарче +38°С.

В большинстве областей Казахстана, за исключением запада страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются гроза, град и шквалистое усиление ветра.

Температурный фон относительно невысокий – днем в пределах +15+23°С, на востоке и юго-востоке страны +20+28°С. В северо-западной части страны с северным антициклоном в ночные часы возможно понижение температуры воздуха, на почве до заморозков.

К середине первой декады июня воздушные массы с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии обусловят очень жаркую погоду почти на всей территории республики, столбики термометров возможно поднимутся до отметки +28+36°С, на крайнем юго-западе и юге Казахстана в отдельные дни - до +40°С.

В конце первой, в начале второй декады прогнозируется спад жары - в начале на западе республики, затем и на остальной территории страны.

Во второй и третьей декадах июня кратковременные дожди, с порывистым ветром, грозой, градом, пыльной бурей будут сменяться жаркой и устойчивой погодой.

Колебание температуры воздуха прогнозируется:

- в северной половине Казахстана ночью от +15+22°С до +5+13°С, днем от +28+36°С до +18+25°С;

- в южной половине страны ночью от +18+26°С до +10+16°С, днем от +33+42°С до +25+30°С.

Прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду, добавили в Казгидромете.