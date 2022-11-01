«Кайрат» проходит дальше

Действующий чемпион Казахстана по мини-футболу пробился в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Алматинский «Кайрат» одержал первую победу на групповом этапе основного раунда самого престижного европейского турнира по футзалу. На проходящем в Бельгии краткосрочном турнире казахстанцы в третьем матче обыграли французский «Спортинг-Париж» со счетом 3:2. У нас голы забили Даурен Турсагулов (2-я минута), Кайо (24-я) и Диего Фаверо (30-я).

Кайратовцы набрали пять очков в группе 1 и обеспечили себе выход в элитный раунд, так как из квартета выходят по три команды. Напомним, что в двух первых встречах алматинцы сыграли вничью с бельгийским «Халле-Гооиком» (2:2) и испанской «Пальмой» (2:2).

В это же время другая казах­станская дружина – рудненский «Аят» – не смогла отобраться в элитный раунд. Она выступала в Хорватии в группе 2, где в заключительной встрече уступила местной «Пуле» со счетом 2:5. Аятовцы с одним очком в активе стали последними в своем квартете. В группе основного раунда рудненцы сыграли вничью с другим хорватским клубом «Ново Вриеме» (2:2) и проиграли лиссабонскому «Спортингу» (1:7).

Жеребьевка элитного раунда пройдет 8 ноября, а матчи этой стадии состоятся 22–27 ноября.