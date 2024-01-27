Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима

Международное сотрудничество
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МИД назвал первостепенные этапы облегчения европейского визового режима для казахстанцев, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РК Алибека Бакаева с главой представительства Европейского союза в Казахстане Кестутисом Янкаускасом, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в консульской сфере, в частности, проведение второго раунда консультаций по упрощению визового режима стран ЕС для граждан РК.

«Первостепенными этапами облегчения европейского визового режима являются введение единого списка документов для подачи на визу, уменьшение консульских сборов, сокращение сроков рассмотрения заявок, увеличение срока действия многократных виз», - отмечается в сообщении.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении дружественных отношений между РК и ЕС в консульской сфере.

#казахстан #ЕС #Евросоюз #визовый режим

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