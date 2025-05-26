Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с чрезвычайным и полномочным послом КНР в РК Хань Чуньлинем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Приветствуя гостя, Аида Балаева отметила, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в искусстве кино и театра, вопросах развития медиа-ресурсов. Также министр высказалась о значимых достижениях по данным направлениям, благодаря которым партнерство и взаимопонимание Казахстана и Китая вышло на новый уровень.

Так, в рамках государственного визита председателя КНР Синь Цзиньпина в Казахстан в 2024 году, страны подписали Меморандум о сотрудничестве в области радиовещания и телевидения.

Кроме того, в сентябре в музее города Тяньцзинь состоялась торжественная церемония открытия международной выставки «Золотой человек и Великая степь», организованной Национальным музеем РК совместно с Центром культурных реликвий Китая.

В рамках объединения усилий по культурному и художественному обмену Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева вошел в состав Международного Альянса музеев и галерей Шелкового пути. 5 июня на базе музея состоится выставка «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая». Экспозиция включает около 50 произведений живописи, графики и скульптуры.

Вместе с тем, 30 мая в театре «Астана Опера» состоится концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая, выдающегося композитора и скрипача Китая.

В середине июня в Национальном музее РК при содействии Национального музея Шелка КНР состоится международная выставка «Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан». Экспозиция представит текстильные и чайные традиции, подчеркивая их историческую значимость и роль в культурном обмене, который на протяжении веков способствовал сближению народов Казахстана и Китая.

По словам министра, одним из приоритетных межгосударственных проектов является учреждение культурных центров. Это поможет обеспечить упрочение гуманитарных связей, и открывает новые перспективы для развития сотрудничества работников и учреждений культуры обеих стран.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР Хань Чуньлинь также подтвердил намерения по углублению взаимодействия. В частности, Китай заинтересован в развитии таких направлений, как информационная политика, переводческое дело и издательство. Господин Чуньлинь предложил казахстанским артистам чаще участвовать в фестивалях и других мероприятиях, проводимых на территории Поднебесной.



Участники встречи также обсудили план реализации предстоящих мероприятий в сфере информации, и, в частности, предстоящий Форум сотрудничества СМИ, презентацию книги Си Цзиньпина, а также Форум информационных агентств «Китай – Центральная Азия».

В завершении Аида Балаева подчеркнула, Казахстан открыт к сотрудничеству, и государство будет поддерживать совместные проекты, направленные на укрепление дружбы и развитие партнерских отношений между нашими народами.