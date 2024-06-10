Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов

Транспорт
143
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина Казахстана 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия в сферах железнодорожного и автомобильного транспорта, гражданской авиации, в том числе касательно пассажирских и грузовых перевозок, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, а также развития международных транспортных коридоров. 

Обсуждены перспективы увеличения количества авиарейсов между крупными городами Казахстана и России с учетом растущего делового и туристического трафика. 

Роман Скляр проинформировал о проводимой работе по модернизации приграничных автомобильных пунктов пропуска. При этом он подчеркнул важность синхронизации совместных усилий, в том числе в целях увеличения международного транзита по маршрутам Западный Китай – Западная Европа, Север – Юг из России через территорию Казахстана к портам Персидского залива. В этой связи стороны отметили важность согласованных действий в вопросах тарифообразования на грузовые железнодорожные перевозки. 

По итогам встречи стороны договорились провести совместную проверку работы казахстанско-российских приграничных автомобильных пунктов пропуска.

#казахстан #Россия #авиарейсы

Популярное

Все
Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области
Таиланд отказался от введения туристического сбора
Европейская народная партия победила на выборах в ЕП
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Макрон распустил парламент после европейских выборов
Куанышбек Есекеев назначен советником президента РК
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Evgeniya Cup
Сгоревшего в масле малыша спасли врачи Туркестанской области
Научные подходы к вопросам озеленения обсудили в Алматы
На трех человек напали акулы во Флориде — женщина осталась без руки
Акиматам поручили взять на жесткий контроль работу СПК
Казахстанцев приглашают принять участие в новом конкурсе
Токаев поздравил президента и народ Португалии с национальным праздником
Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства КГД
Жара до 40 градусов ожидается на западе Казахстана
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Опыт Китая и Сингапура в строительстве дорог изучат в Казах…
Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным на Курбан айт
Участок проспекта Момышулы частично закроют в связи с ремон…
Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]