Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в архивной сфере

В Петропавловске состоялось V заседание казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству в области архивного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На встрече представители двух стран обсудили текущее состояние архивной отрасли, перспективы межрегионального сотрудничества и подготовку совместных сборников документов.

Одними из ключевых тем стали сборники документов «Казахстан в Великой Отечественной войне. 1940-1945», «Целина: освоение целинных и залежных земель в России и Казахстане. Конец 1920-х-1960-е гг.», «Россия и Казахстан. Судьбы детей в эпоху потрясений. 1930-1940-е годы», «Становление и развитие науки Казахстана» и фотоальбом «Документальные свидетельства героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)».

Председатель Комитета по архиву, документации и книжному делу Рустам Али зачитал поздравление министра культуры и информации РК Аиды Балаевой. В адресате министр подчеркнула, что архивные материалы обоих государств имеют огромное значение для историков и исследователей, а задача комиссии — обеспечить доступ к этим источникам.

Знаковым моментом заседания стала презентация сборника документов «Голод в Казахстане и России. 1927-1934 гг.» подготовленного архивистами двух стран.