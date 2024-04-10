Казахстан и САР Макао подписали соглашение о безвизовом режиме

Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней.

«Данное соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами. Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур», - говорится в сообщении.

Кроме того, посол провёл переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.

В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего «Года туризма Казахстана в Китае».