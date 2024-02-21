Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов

Целью соглашения является дальнейшее содействие развитию автотранспортных, железнодорожных и водных транспортных систем
Мажилис на пленарном заседании принял закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов», передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к соглашению, законопроект направлен на ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов, совершенного в Анкаре 10 мая 2022 года.
Целью соглашения является дальнейшее содействие развитию автотранспортных, железнодорожных и водных транспортных систем.
- Ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему развитию транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, а также позволит увеличить грузопоток автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, - говорится в заключении к документу.