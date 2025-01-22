Казахстан и Турция договорились о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, подписанное 10 мая 2022 года в городе Анкаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: МСХ РК

Соглашение заключено для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.



Ратификация будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами, устанавливается ряд обязательств. Теперь страны должны обмениваться правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений.

Также Казахстан и Турция обязались информировать друг друга о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними. Вместе с тем развивать научное сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.



Кроме того, соглашение регламентирует требования в отношении ввозимых грузов, регулирует совместные меры при осуществлении импортных и экспортных операций с подкарантинными материалами.

