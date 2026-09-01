Голос чести

Главная особенность творческого состязания – принцип анонимности, настоящие имена авторов были не известны вплоть до церемонии награждения. А главными критериями оценок жюри стали художественная сила произведения, глубина мысли и гражданская позиция поэта. Как отметили организаторы, в своих стихотворениях конкурсанты всесторонне раскрыли тему честности и справедливости, затронув актуальные проблемы современного общества.

Гран-при конкурса «Адалдық жыршысы» достался поэту Бауыржану Ширмединулы из Сырымского района Западно-Казахстанской области. Ему вручены диплом и денежная премия в размере 800 тыс. тенге.

– У нас проводятся разные поэтические конкурсы, посвященные известным личностям, истории страны и родной земли. Тема «Адалдық жыршысы» особенно меня заинтересовала. Чтобы воспевать честность и справедливость, сам поэт должен быть носителем этих качеств. Если говорить об этом в стихах, но не придерживаться этих принципов в жизни – это большая трагедия, – сказал Бауыржан Ширмединулы.

Первое место в конкурсе занял поэт из области Улытау Ораз Абай, второе разделили атыраусцы Артур Яхуда и Нурислам Куспангали, третье – Жулдыз Казихан (Актюбинская область), Нуржан Умирбаев (область Абай) и Асланбек Шыгыр (Атырауская область). Произведения всех участников конкурса опубликованы на страницах коллективного поэтического сборника.