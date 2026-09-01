Школа начинается с заботы

Мероприятие состоялось в Доме дружбы и было организовано КМУ «Общест­венное соглашение» Туркес­танского регионального управления общественного развития. Около 100 ребят из 15 учебных организаций города получили школьные сумки и необходимые принадлежности. Материальная поддержка была оказана более чем 60 семьям. Главная задача акции – создать условия для полноценной подготовки школьников к новому учебному году.

Забота о детях – ответственность всего общества. Когда рядом с семьей оказываются люди, готовые помочь, ребенок получает не только необходимые вещи, но и важный сигнал: он не один, его образование и будущее небезразличны окружающим.

Заместитель руководителя КМУ «Общественное соглашение» Ерназар Баетов подчеркнул, что участие граждан в подобных проектах способствует формированию в обществе культуры сострадания и социальной ответственности. Благодарность была выражена всем, кто помог подготовить детей к школе.

Свои добрые пожелания школьникам высказали председатель Туркестанского областного совета матерей Гюльсара Токкулова, заместитель председателя Туркестанского областного узбекского этнокультурного объединения Замир Мухаммеджанов, член Туркестанского областного совета матерей Мухаббат Ибрагимова, а также предприниматель, владелица цветочного питомника «Раяна» Дильноза Омарова. Благотворители лично передали детям школьные принадлежности, пожелали им успехов в учебе.